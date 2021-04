Les fondamentalistes de la climatisation: tout sur le nouveau spectacle

Malgré la crise sanitaire et les nouvelles restrictions imposées par le gouvernement national, les gangs argentins continuent de se développer et cherchent un moyen de transmettre un peu de paix à chaque citoyen. Tellement que, Les fondamentalistes de la climatisation il a trouvé le point idéal pour continuer à développer sa musique et un peu de paix.

Est-ce que demain à partir de 21 heures Les fondamentalistes de la climatisation ils proposeront une émission en streaming depuis Epecuen. Le choix du peuple n’a pas été à la dérive puisqu’il s’agit d’un espace complètement ouvert, vide depuis les années 1980, quand il a été évacué en raison des inondations fatidiques qu’il a subies.

Les fondamentalistes de la climatisation offriront un nouveau spectacle. Photo: (Instagram)



Grâce à la plateforme Ticketek, le groupe Indio Solari diffusera son récital qui oblige les fans à saisir l’heure de départ. Même ainsi, les mêmes musiciens ont précisé que leur présentation commencera dix minutes après l’heure prévue. Ça oui, Les fondamentalistes de la climatisation Ils ont fait une demande particulière à leurs abonnés pour éviter les foules: ne pas approcher la ville d’Epecuen demain puisque l’idée de diffuser en ligne est de passer une soirée en toute sécurité.

Le but de ce concert, en plus de réunir ses fidèles, est de collecter des fonds pour les personnes touchées par les incendies dans la région andine. Autrement dit, lors de l’achat du billet, les utilisateurs doivent payer une certaine somme d’argent qui sera ensuite utilisée pour la solidarité.

Combien dois-je payer et comment fonctionne Ticketek Live?

– Section: Accès au streaming argentin: 3084 pesos argentins.

– Section: streaming: 3086 pesos argentins.

– Section: Accès au streaming: 3339 pesos argentins.

Une fois l’achat effectué, les utilisateurs recevront un e-mail avec le lien pour accéder à la vidéo et un code qui doit être utilisé comme ticket lors du visionnage de l’émission.