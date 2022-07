Les fonctionnalités PC de Marvel’s Spider-Man Remastered ont été officiellement approuvées par Sony Interactive Entertainment avant sa sortie le mois prochain

Sur l’autorisation Playstation chaîne pour la version PC, une bande-annonce de l’aventure d’action Spider-Man du studio Insomniac Games a fait surface.

Le port a été créé à l’aide d’un remaster qui était disponible simultanément sur la PlayStation 5 avec Spider-Man : Miles Morales et comprenait toutes les améliorations de l’intrigue.

Le jeu PlayStation populaire aura des options personnalisables et une compatibilité pour une variété de technologies contemporaines, telles que DLSS, DLAA et le lancer de rayons. Toutes les tailles d’affichage, y compris 32:9 et 21:9, peuvent jouer au jeu.

Les principales caractéristiques du contrôleur DualSense, un système de déclenchement réglable et un système de vibration haptique, ont également été prises en charge par les créateurs dans la version PC. Les concurrents utilisant des manettes de jeu pourront gagner le jeu en utilisant beaucoup de claviers et de souris.

De nombreux accessoires et outils d’édition sont disponibles en plus des fonctionnalités graphiques du PC. Les utilisateurs de PC pourront profiter d’un retour de déclenchement réglable et d’une incroyable réaction haptique tout en combattant les méchants Marvel reconnaissables grâce à la compatibilité du contrôleur PlayStation DualSenseTM.

Pour ceux qui l’aiment, l’interface utilisateur et le gameplay du jeu permettent à la fois la souris et le clavier. Cela offre une option de contrôle personnalisable entièrement séparée. De nombreuses options de remappage sont disponibles avec la prise en charge de Steam Input, et le jeu aura également un certain nombre de gestes multitouch.

Sur Steam et Epic Games Store, Spiderman de Marvel Remastered comportera des jalons de support et des paramètres de cloud.

Le 12 août sur Steam et Epic Games Store, Spider-Man pour PC sera en vente. La période de précommande a déjà commencé. Les joueurs sur PC pourront également télécharger Spider-Man : Miles Morales avant la fin de l’année.

Avant la sortie du jeu, si vous précommandez, vous recevrez : pour trois tenues Spider-Man, un déblocage anticipé, Une combinaison Iron Spider très avancée

Le costume Spider-Punk original, le costume Velocity de première génération.