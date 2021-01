Les «Flatliners» ont encore des battements de cœur. Mais la mort survient dans les 5 minutes.

La mort n’est pas un processus linéaire.

Une nouvelle recherche révèle qu’il est assez courant pour le cœur pour redémarrer – généralement juste pour un battement ou deux – après une personne initialement flatlines. Personne dans l’étude, qui a eu lieu dans des unités de soins intensifs (USI) dans trois pays, n’a survécu ni même repris conscience. L’écart le plus long entre l’arrêt du cœur de quelqu’un et le redémarrage était de 4 minutes et 20 secondes.

C’est un chiffre important, selon le chef de l’étude, le Dr Sonny Dhanani, chef de l’unité de soins intensifs pédiatriques du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario au Canada. La plupart des programmes de transplantation d’organes exigent que les médecins attendent 5 minutes avant de commencer à prélever des organes d’un donneur décédé, bien que les protocoles diffèrent d’un pays à l’autre, d’une province à l’autre et d’un état à l’autre. Il existe des cas où les programmes n’attendent que 2 minutes ou allongent la période d’attente jusqu’à 10 minutes.

« Nous sommes très confiants lorsque nous regardons les résultats de cette étude que, en fait, nous avons les preuves scientifiques pour réaffirmer nos normes actuelles en matière de don d’organes, d’attendre 5 minutes », a déclaré Dhanani lors d’une conférence de presse.

Définir la mort

Dhanani et son équipe se sont concentrés sur la mort circulatoire, ou la mort qui survient lorsque le cœur s’arrête, ont-ils déclaré dans leur recherche publiée le 28 janvier dans Le New England Journal of Medicine . L’autre type de décès lié au don d’organes, mort cérébrale , survient lorsque le cerveau est irrévocablement blessé et que la personne n’a pas de réflexes ou de capacité à respirer de manière autonome. Lors de la mort cérébrale, les appareils de survie peuvent maintenir le cœur en mouvement même après qu’une personne est déclarée légalement morte.

Déclarer la mort cérébrale nécessite son propre ensemble de critères pour tester les réflexes et la capacité du patient à respirer. La mort circulatoire est plus simple: elle survient une fois que le cœur d’une personne s’arrête. Mais il y a des anecdotes occasionnelles du cœur des gens qui redémarrent après la fin de la réanimation cardio-pulmonaire, un phénomène connu sous le nom d ‘«autoréanimation» ou « Syndrome de Lazare «Cela conduit parfois les familles qui envisagent de faire un don d’organes à se demander si leur parent est vraiment au-delà de l’épargne, a déclaré Dhanani.

De plus, les protocoles relatifs au don d’organes peuvent différer. En 2008, les médecins du Colorado n’ont attendu que 75 secondes après la mort d’un nouveau-né pour commencer à retirer le cœur de ce bébé en vue d’un don, soulevant des questions éthiques quant à savoir dans quelle mesure il est trop tôt, . a rapporté à l’époque. À l’autre extrémité du spectre, attendre 10 minutes peut entraîner des lésions tissulaires qui se traduisent par un organe inutile pour la transplantation, a déclaré Dhanani.

Dhanani et ses collègues de 20 USI pour adultes au Canada, en République tchèque et aux Pays-Bas ont approché 631 familles de patients qui étaient sur le point de se faire retirer des soutiens vitaux après que les médecins ont confirmé qu’ils n’avaient aucun espoir de survie. Ils ont demandé aux familles si elles pouvaient utiliser des moniteurs pour suivre la tension artérielle, le rythme cardiaque et le rythme cardiaque des patients mourants. oxygène niveaux de saturation pendant 15 minutes avant de retirer le support vital et 30 minutes après la mort.

En raison des horreurs vécues par les familles, l’équipe de recherche a consulté les familles qui avaient elles-mêmes vécu l’expérience lors de la conception de l’étude. Une mère de l’Ontario, Heather Talbot, a perdu son fils de 22 ans dans un accident de voiture en 2008 et s’est impliquée dans la recherche en raison de son plaidoyer subséquent autour du don d’organes. Talbot a déclaré que la surveillance à l’USI lui avait en fait donné la tranquillité d’esprit après la mort de son fils.

« Regarder les moniteurs à la fin, c’était vraiment soulageant pour moi de voir, » d’accord, il n’a jamais pris une autre respiration, c’était juste les machines qui le maintenaient en vie « », a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse.

Le processus de la mort

Sur 695 familles approchées pour l’étude, seulement 48 ont refusé de participer. 16 autres ne répondaient pas aux critères de l’étude, laissant 631 patients comme participants.

Au chevet du patient, les cliniciens ont rapporté que dans sept cas, le cœur d’un patient avait redémarré après des périodes d’immobilité allant de 64 secondes à 3 minutes. Dhanani et son équipe ont pu confirmer cinq de ces rapports avec les données des observateurs. Ils ont ensuite analysé un sous-ensemble de 480 patients avec des dossiers de surveillance complets et ont constaté qu’en fait, 67 patients avaient connu au moins une reprise du rythme cardiaque. Seven avait des battements de cœur qui s’arrêtaient et recommencaient plus d’une fois.

La plupart de ces résurgences de l’activité cardiaque se sont produites entre 1 ou 2 minutes après l’arrêt du cœur. Ils ne duraient généralement qu’un seul battement de cœur, ou moins de 5 secondes.

L’étude suggère que les protocoles concernant le don d’organes devraient s’en tenir à la convention des 5 minutes, étant donné que le cœur de personne n’a redémarré après un intervalle de plus de 4 minutes et 20 secondes, a déclaré Dhanani. Les équipes de transplantation doivent être préparées à la possibilité qu’elles aient à ajuster leur timing si le cœur d’un patient redémarre. En fin de compte, a-t-il déclaré, la recherche devrait aider à normaliser les processus de don d’organes au niveau international.

« Je pense que notre travail éclairera les directives nationales et internationales », a-t-il déclaré.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.