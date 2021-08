Les films Spider-Man de Sony en tête des classements de location après la bande-annonce de No Way Home

Il y en a qui citeront les plateformes de streaming à la mort du cinéma et une surcharge à la fois de films et de musiques qui donnent trop de choix et pas assez de récompenses financières à ceux qui participent à leur réalisation. Bien que cela puisse être vrai dans un certain nombre de cas récents, il existe également des occasions où le fait d’avoir un film à portée de main peut donner un coup de pouce à une franchise et à l’entreprise qui la sous-tend. Il semble que Sony surfe actuellement sur une telle vague d’attention grâce à l’arrivée de la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. Alors que la bande-annonce elle-même était un énorme record, les ondulations qui en ont découlé sont presque aussi importantes que celles vues dans le Marvel Multiverse, car tous les précédents films Spider-Man de Sony se sont retrouvés en train de monter en flèche dans le tableau des locations iTunes.

Les sept Sony Homme araignée films des débuts de Tobey Maguire en 2002 à 2019 Spider-Man : loin de chez soi ont atterri dans le top 50 des films, ainsi que les goûts de Venin et Spider-Man: dans le Spider-Verse faisant également un bond aux numéros 30 et 67 dans le graphique respectivement. Les films Spider-Man occupent actuellement ces postes.

Tout comme un guide sur la façon dont cela se compare aux autres films, cela fait de la dernière sortie de Tom Holland une merveille palmée comme un choix plus populaire pour les locataires que les goûts de Yeux de serpent : GI Joe Origins et Pierre Lapin 2, qui se trouvent aux numéros 3 et 4, tandis que le propre de Marvel Veuve noire est à 6. Spider-Man : loin de chez soi n’est actuellement tenu en tête que par La femme du garde du corps du tueur à gages, l’une des dernières offres de Ryan Reynolds, qui vient tout juste de sortir avec un prix de 5,99 € et j’étais la première place le 27 août.

Il y a eu peu de films avec plus de battage autour d’eux que la nouvelle offre Spider-Man, et bien que Avengers : Fin de partie a offert le plus grand nombre de super-héros jamais vu à l’écran et la fin d’une époque pour un certain nombre des plus grands de Marvel MCU personnages, Spider-Man : Pas de chemin à la maison offre la perspective unique et à la fois inimaginable du passé et du présent de se réunir avec une fusion de l’ensemble de Sony Homme araignée collection. La nouvelle bande-annonce a confirmé le retour de méchants emblématiques tels que Green Goblin et Doc Ock, bien que leur apparence exacte et leur rôle ne soient pas encore connus. Il n’y a pas encore eu de séquences de Tobey Maguire ou d’Andrew Garfield dans la bande-annonce, mais comme nous le savons, les films Marvel ne jouent jamais tous leurs as à la fois.

Le regain d’attention des précédents Homme araignée propriétés peuvent être un bonus inattendu pour Sony, mais ce sera également un signe encourageant que de nombreuses personnes se rappellent l’histoire des deux incarnations précédentes du personnage en vue de Pas de chemin à la maison’ s arrivée le 17 décembre. Cela ne peut que signifier de bonnes choses pour les retours au box-office sur le film au lendemain de la pandémie de Covid, et peut s’avérer être une bonne indication de l’évolution des sorties en salles à l’approche de la fin de l’année.

Sujets : Spider-man, Spider-Man : No Way Home