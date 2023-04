Les films qui ont rapporté le plus d’argent en 2022

Celler Frisach L'Abrunet de Frisach Rosat 2022

Joan et Francesc Ferré sont des frères, descendants d'une famille de paysans de Corbera d'Ebre (à Tarragone), qui se consacre à la culture des amandiers et des vignes. Son père et son grand-père, comme de nombreux autres vignerons, ont toujours vendu leurs raisins à une coopérative. Mais ils ont fini par le faire pour les grands établissements vinicoles de la région jusqu'à ce qu'un an plus tard, sans avertissement, ce grand client les informe qu'ils ne pourraient plus faire affaire. Et maintenant, que faisons-nous avec tous les raisins que nous avons ? Pourquoi ne produisons-nous pas notre propre vin ? C'est ainsi qu'ont été jetées les bases du Celler Frisach, la cave actuellement dirigée par les frères Ferré et aujourd'hui l'une des plus représentatives de la D.O. Terra Alta. De là, ils élaborent L'Abrunet de Frisach Rosat, un rosé qui provient lui aussi directement du mode conditionnel : et si nous tirions parti de toutes les possibilités que nous offre cette terre ? En partant de ce principe, tous deux se débarrassent de leurs craintes et reprennent les méthodes d'élaboration pour parvenir à mettre en bouteille l'âme de la D.O. Terra Alta, où, dans les années 90, la plupart des vignes autochtones ont été arrachées pour planter des variétés internationales plus à la mode. Aujourd'hui, avec L'Abrunet de Frisach Rosat, ils renouent avec la tradition, avec les méthodes de leurs grands-parents : récolter tous les raisins du domaine en même temps, les vinifier ensemble et récupérer des variétés presque inexistantes. Une fois dans cave, les raisins de L'Abrunet de Frisach Rosat, reposent ensemble et macèrent avec les peaux avant d’être pressés. Après un léger pressage, le moût de jaune d'œuf est transvasé dans des cuves en acier inoxydable, où il termine son élaboration. Il a été démontré que les inconvénients peuvent parfois devenir un avantage. Le Celler Frisach en est un bel exemple. Tout dépend de la façon dont on voit les choses. Que vous voyiez le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Pour ces frères, c'est sûrement toujours avec un verre à moitié plein de L'Abrunet de Frisach Rosat.