Les films qui ont fait de Keanu Reeves un héros d’action

in

Hollywood

le protagoniste de Matrice Oui John Wick il est devenu un symbole de l’industrie cinématographique. A quels réalisateurs devez-vous votre carrière ?

© GettyKeanu Reeves a 57 ans.

Aujourd’hui devenu une icône incontestée de Hollywood, Keanu Reeves est devenue l’une des stars préférées des cinéphiles. Tout ce que fait l’acteur Matrice, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur d’un plateau de tournage, il attirera l’attention de ceux qui suivent de près ce qui se passe dans sa vie. C’est ainsi que des histoires liées à ce que vous faites avec votre salaire de Matrice ou comment il passe du temps avec son passe-temps favori, les motos, fera bientôt l’actualité.

La vérité est que bien avant de devenir la figure du cinéma d’action qu’il est aujourd’hui, Keanu Reeves dû surmonter certains obstacles. Après avoir fait des productions comme Mon propre Idaho privéavec son ami rivière phénixSoit Bill et Ted (qui pendant la pandémie a créé le troisième film de la saga), certains producteurs ont eu certains problèmes lorsqu’il s’agissait de le considérer comme le protagoniste de leurs films d’action. Cependant, cela a changé grâce à deux longs métrages en particulier.

+Le premier film d’action de Keanu Reeves

En 1991, après plusieurs rebondissements qui ont même eu d’importants changements de distribution, Catherine Bigelow était chargé de diriger Point limite. L’histoire tournait autour d’un gang de criminels qui ont cambriolé des banques portant des masques présidentiels et ont été poursuivis par deux policiers (le vétéran papas interpreté par Gary BusyOui Johnny Utahchargé de Reeves).

Selon le scénariste du film, Pierre Iliflors d’un entretien avec Regarde qui j’ai trouvéil a été Bigelow celui qui s’est battu parce que Keanu Reeves a été accepté comme chef de file. Non seulement il ne ressemblait pas à une star d’action, mais il n’avait même pas la constitution physique pour le faire. Pour cette raison, l’acteur a passé son temps à s’entraîner pour gagner du muscle et montrer à tout le monde qu’il était à la hauteur. Les résultats sont visibles avec un super film de pop-corn qui a été parodié dans Fuzz chaud.

+Le deuxième film de Keanu Reeves en héros d’action

Trois ans plus tard, à Keanu Reeves l’histoire de la consécration lui viendrait. En 1994, alors que sa capacité à devenir un héros d’action était encore incertaine, Jean de Bont l’a choisi pour devenir policier Jack Traven. Dans Vitesse maximum, Reeves il incarnait le protagoniste d’une histoire dans laquelle un terroriste posait une bombe sur un bus qui devait rouler à plus de 80 kilomètres à l’heure sinon il exploserait. Comme l’écrivain l’a rappelé, Graham Yostdans un entretien avec Regarde qui j’ai trouvébien qu’ils aient eu des doutes sur l’embauche de Keanu, le voyant arriver sur sa moto au studio et le voir devenir Traven ils ont compris qu’ils ne pouvaient pas le laisser partir.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂