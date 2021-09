Les films qui nous ont fait la saison 3 prendront des classiques de l’horreur pour Halloween

Pour tous ceux qui aiment connaître les histoires derrière les films, puis les séries Netflix Les films qui nous ont fait a été un régal. Maintenant, c’est la troisième saison qui s’enfonce dans le monde de l’horreur, ce qui semble coïncider avec les nouveaux épisodes arrivant sur Netflix à temps pour Halloween. La nouvelle saison mettra en vedette six autres regards dans les coulisses de la création de piliers emblématiques de l’horreur Freddy, Vendredi 13 et Halloween, ainsi que des superproductions d’action de science-fiction Extraterrestres et Robocop et la comédie d’Eddie Murphy Venant en Amérique.

La série s’est avérée extrêmement populaire sur Netflix et même si nous avons entendu l’histoire du nombre de ces films qui ont été tournés plusieurs fois, l’implication des producteurs de studio, des scénaristes, des réalisateurs et plus semble toujours évoquer quelque chose que vous ne connaissais pas vos films préférés. Espérons que ce soit le cas avec ce nouveau lot de films pour obtenir le traitement. D’après la nouvelle bande-annonce publiée par Netflix, il semble qu’ils aient rassemblé de nombreuses séquences et certains des épisodes incluent des interviews de Dan Aykroyd, Daniel Stern, Ivan Reitman et Chris Columbus, entre autres, faisant de la nouvelle saison un autre spectacle à ne pas manquer. nouveau pour ces films en particulier ou un fan inconditionnel qui sait probablement tout ce qu’il y a à savoir à leur sujet.

Les films qui nous ont fait arrivé à l’origine sur Netflix en 2019, avec un quatuor de films à succès des années 80 et du début des années 90 qui comprenait chasseurs de fantômes, Sale danse, Seul à la maison et Mourir fort. La série a réussi à intriguer beaucoup avec ses perspectives de casting et d’équipe sur la façon dont les films ont été réalisés, dans certains cas, n’a presque pas été réalisé, et au cours du processus de réalisation du film a subi de nombreux changements et réécritures qui les ont transformés en certains des films les plus mémorables de une génération.

Ce fut une longue attente de deux ans pour la deuxième saison de la série, qui a continué à sortir des années 80 mais a également fait un grand pas dans les années 90. Cette fois-ci, les années 80 étaient représentées par la comédie de science-fiction Michael J Fox Retour vers le futur, tandis que les autres films discutés étaient des comédies romantiques Une jolie femme, Oscar de Tom Hanks Forrest Gump et le toujours magnifique parc jurassique. Encore une fois, la série a réussi à découvrir des friandises intéressantes et amusantes dans les diverses interviews et images d’archives, qui se sont combinées d’une manière qui nous a rappelé pourquoi ces films étaient si géniaux et les efforts déployés pour en faire les films dont nous nous souvenons.

Alors que la nouvelle saison abandonne les superproductions familiales de ses premières saisons afin d’apporter une certaine horreur d’Halloween à la série, il ne fait aucun doute que le même effort a été déployé pour tirer autant que possible dans chaque épisode. Avec des gens comme Shudder qui font leurs propres plongées en profondeur sur Freddy, Halloween et vendredi 13, ce sera une bataille de streamers pour voir qui sortira avec le résultat le plus intéressant dans les enjeux des coulisses. Cette nouvelle nous a d’abord été transmise par le grand gang de Bloody Disgusting.

