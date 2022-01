Les films qui allaient sortir cette année et ont été reportés à 2023

in

Cinéma

Voici les titres qui avaient tout prêt à être présentés en 2022 mais la crise du COVID-19 a changé leurs plans et ils ont maintenant une date de sortie pour l’année prochaine. La liste!

2022 se présente comme une année forte en termes de films qui sortiront au cinéma. Cette homme chauve-souris, avec Robert Pattinson, et le très attendu Jurassic World : Dominion que vous trouverez les bêtes jurassiques marchant dans le présent autour du globe. Des suites tant attendues comme Aquaman et le royaume perdu Oui Panthère noire : Wakanda pour toujours. Plus? Un poids lourd qui leur apporte : Avatar 2, James Cameron revient rechargé.

Nous ne pouvons manquer de mentionner sur cette liste Doctor Strange dans le multivers de la folie, présenté comme un projet ambitieux qui, apparemment, suivrait les traces de Spider-Man : Pas de retour à la maison et introduirait des personnages incroyables dans le MCU. Les amateurs d’aventure peuvent choisir entre Inexploré Oui Top Gun 2 alors que l’horreur est bien représentée en 2022 avec pousser un cri Oui Massacre à la tronçonneuse.

Les films qui ont été reportés à 2023

Cependant, certains titres qui avaient tout prêt à sortir en salles cette année ont été retardés, principalement en raison de la crise provoquée par le COVID-19[feminine, qui a frappé l’industrie à différents endroits. D’une part, cela rendait difficile la production de nouveaux contenus et des protocoles spéciaux devaient être appliqués. De l’autre, les cinémas ont été touchés et ont également adopté des mesures. De quels titres parlons-nous lorsque nous nous référons à ceux qui ont retardé leur première?

Donjons & Dragons, pleine de magie, de guerriers et de créatures mythologiques, fera ses débuts officiels le 3 mars 2023. De son côté, l’emblématique Indiana Jones, incarné par l’incomparable Harrison Ford, présentera son cinquième volet le 30 juin 2023. John Wick, ce redoutable assassin avec Keanu Reeves a tout prêt pour poursuivre sa mission le 24 mars de l’année prochaine.

Mission impossible 7, l’histoire de l’agent secret Ethan Hunt (Tom Cruise) sortira le 14 juillet 2023. les merveilles fera de même le 17 février de la même année alors que le Tortues Ninja Ils reviendront en version animée le 4 août 2023. Transformers : le soulèvement des bêtes est une nouvelle approche de ces personnages qui aura lieu le 9 juin de l’année prochaine et enfin une entrée dans la saga de Un endroit silencieux sera présenté en première le 22 septembre 2023.

