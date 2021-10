Les films que Netflix sortira en novembre

Encore une fois, le catalogue de Netflix il sera renouvelé au changement de mois et arrivera avec des propositions tant attendues. En plus de Homme-fusée, le biopic de Elton John qui a joué Taron Egerton, la plateforme disposera de 9 films supplémentaires pour ses utilisateurs. Parmi les titres annoncés se démarque alerte rouge, qui met en vedette Ryan Reynolds, Dwayne Johnson et Gal gadot c’est la production originale la plus chère de l’histoire de l’entreprise.

Le plus dur sera la chute

Date de sortie: 3 novembre

Assoiffé de vengeance, le hors-la-loi Nat amour Il chevauche avec sa bande sur la piste de son ennemi Buck Rufus– Un chef du crime impitoyable fraîchement sorti de prison.

alerte rouge

Date de sortie: 12 novembre

Un profileur du FBI et le voleur d’art le plus recherché sont obligés de faire équipe pour attraper un criminel insaisissable qui a toujours une longueur d’avance.

Tic, Tic… Boum !

Date de sortie: 19 novembre

À la veille de ses 30 ans, un jeune compositeur de théâtre prometteur est aux prises avec l’amour, l’amitié et les pressions de la vie d’artiste à New York.

Comme c’est dur l’amour !

Date de sortie: 5 novembre

Après avoir trouvé la bonne personne dans une application, un écrivain de Los Angeles traverse le pays pour le surprendre pour Noël, seulement pour découvrir qu’il n’était pas qui elle pensait qu’il était.

clair-obscur

Date de sortie : 10 novembre

Dans le New York des années 1920, la vie d’une femme noire prend une tournure inattendue lorsqu’elle renoue avec une amie d’enfance se faisant passer pour une blanche.

Échange de princesse

Date de sortie: 18 novembre

Lorsqu’elles volent un héritage de Noël, Margaret et Stacy identiques doivent se tourner vers leur autre sosie, l’intrépide Fiona, et son bel ex pour obtenir de l’aide.

Nuit de feu

Date de sortie: 19 novembre

Dans une région du Mexique où poussent les coquelicots, trois amis se réfugient dans leur amitié pour faire face à la dure réalité qu’ils vivent sous l’ombre du trafic de drogue.

Un château pour Noël

Date de sortie: 26 novembre

Un écrivain américain tente d’acheter le château d’un duc écossais réticent, mais le destin réserve quelques surprises qui ne rentrent dans aucun contrat…

7 prisonniers

Date de sortie: 11 novembre

Tout en essayant d’échapper aux griffes d’un trafiquant d’êtres humains, un jeune homme humble doit décider entre honorer son code moral… ou faire n’importe quoi pour survivre.

