Les films que Bruce Willis a quittés après sa retraite

in

Hollywood

Le protagoniste de Dur à tuer Oui Sixième sens Il a quitté la profession en avril de cette année, pour cause de maladie.

©GettyBruce Willis.

Avril 2022 restera dans les mémoires des fans de Bruce Willis comme une année terrible : l’acteur qui a joué dans des classiques comme Dur à tuer Oui Sixième sens Il a mis fin à sa carrière professionnelle. Les raisons de sa démission sont liées à une maladie qui l’afflige et ne lui permet pas de se donner à 100% dans les sets. La personne chargée de communiquer la nouvelle était sa fille, Rumer Willissur ton compte Instagram.

D’après ce qu’a révélé Rumer Willis, Bruce Willis il a été diagnostiqué aphasique. Cette maladie peut être causée par des lésions cérébrales et parmi ses principales caractéristiques, elle rend la parole difficile chez ceux qui en souffrent. De plus, cela peut influencer les performances de la mémoire, donc pour un acteur qui a besoin de se souvenir de ses répliques et de pouvoir les dire, c’est à peu près une carte de retraite.

Dans ce contexte, au-delà de la retraite annoncée par la famille de Bruce Willis, il reste encore des projets pour ceux qui refusent d’accepter leur retraite. En 2023, nous verrons deux autres films avec l’acteur de Dur à tuer et nous vous disons ce qu’ils sont. Bien sûr, on vous rappelle aussi qu’en octobre il a vendu ses droits à l’image pour créer un deepfake de lui-même qui lui permet d’être utilisé dans de nouveaux films et séries.

+Les deux premières qui restent pour Bruce Willis

Détective Knight : Indépendance

Ce film écrit et réalisé par Edouard Drake met l’accent sur Jacques Chevalier, un détective qui, le jour de l’Indépendance, doit arrêter une ambulance incontrôlable qui menace de gâcher la journée dans sa ville. Il s’agit clairement d’une mission avec un goût supplémentaire pour le protagoniste, qui a un passé qu’il cherche à redresser à partir de cet acte de bonne foi. Il s’agit de la troisième production de cette saga de Chevalier détective.

assassin

Cette fois, le film est réalisé par Jesse Atlas et nous montre un homme qui meurt dans une mystérieuse expérience militaire. Pour cette raison, un autre soldat décide de passer à l’action pour découvrir ce qui s’est passé et qui a mis fin à la vie de son collègue. Atlas lui-même a écrit le scénario de cette production qui comprend l’une des figures de son casting Évasion de la prison, Dominique Purcell.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?