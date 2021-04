Les films précédents de GI Joe arrivent en 4K Ultra HD cet été

Juste à temps pour l’arrivée de Œil de vipère, Paramount sort G.I. Joe: L’élévation du cobra, et Représailles en 4K pour la première fois.

Si vous êtes un GI Joe fan et cherchant à posséder les précédents films d’action réelle dans le meilleur format possible, vous en aurez l’occasion en juillet. Paramount a annoncé les deux L’élévation du cobra et Représailles atteindra 4K Ultra HD sur 20 juillet 2021. C’est JUSTE à temps pour revoir avant le nouveau film, Œil de vipère, sort en salles le 23 juillet.

Avec Channing Tatum, Marlon Wayans, Sienna Miller, Joseph Gordon-Levitt, Rachel Nichols et Ray Park, ainsi que les acteurs vétérans Dennis Quaid et Christopher Eccleston, GI JOE: THE RISE OF COBRA suit une force de frappe d’élite top-secrète mettant en vedette les meilleurs des agents du monde entier. Après qu’une arme secrète de haute technologie ait été volée par une organisation mystérieuse et perverse connue sous le nom de COBRA, c’est une course contre la montre pour l’équipe GI JOE pour éviter que son ennemi ne plonge le monde dans le chaos. L’ensemble Blu-ray Ultra HD 4K à deux disques GI JOE: THE RISE OF COBRA comprend l’accès à une copie numérique du film ainsi qu’au contenu bonus précédemment publié: Blu-ray Ultra HD 4K · Long métrage en 4K Ultra HD · Commentaire du réalisateur Stephen Sommers et du producteur Bob Ducsay Blu Ray · Long métrage en HD · Commentaire du réalisateur Stephen Sommers et du producteur Bob Ducsay

Dwayne Johnson, Channing Tatum et Bruce Willis jouent dans le hit mondial explosif GI JOE: RETALIATION. L’équipe GI JOE a été mise en place pour prendre la chute d’un crime terrible qu’elle n’a pas commis. Maintenant, ROADBLOCK, DUKE et le reste de l’équipe doivent à nouveau affronter leur ennemi mortel COBRA, ainsi que de nouvelles menaces dangereuses opérant au sein du gouvernement. Quand tout le reste échoue, une option reste —RETALIATION. L’ensemble Blu-ray 4K Ultra HD à deux disques GI JOE: RETALIATION comprend l’accès à une copie numérique du film ainsi qu’au contenu bonus précédemment publié: Blu-ray Ultra HD 4K · Long métrage en 4K Ultra HD · Commentaire du réalisateur Jon M. Chu et du producteur Lorenzo di Bonaventura Blu Ray · Long métrage en HD · Commentaire du réalisateur Jon M. Chu et du producteur Lorenzo di Bonaventura · GI JOE: déclassifié o Briefing de mission o Déploiement o Deux ninjas o L’attaque du désert o Grèves COBRA o Les soldats solitaires o Le monastère o Fort Sumter · Scènes supprimées

Allez-vous les récupérer cet été?