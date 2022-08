Les films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (du 21 au 28 août 2022)

in

Netflix présente son Top des films choisis par ses utilisateurs la semaine dernière. Regardez ce qui était le numéro un !

©NetflixLes films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (du 21 au 28 août 2022).

le service de streaming Netflix C’est dans les derniers jours d’août, un mois au cours duquel ils ont connu de nouvelles pertes d’abonnés et aggravé leur crise, ils sont donc en passe de mettre en œuvre de nouvelles stratégies telles que des comptes avec de la publicité moins chères. Son catalogue est la chose la plus importante pour le public et est généralement l’une des principales raisons des pertes, mais les titres originaux font également des vagues ces derniers temps.

Il est clair que les séries ont généralement une plus grande attraction de la part des spectateurs, mais de la plate-forme, ils maintiennent une idée ferme de créer leur propre franchise, mais jusqu’à présent, ils n’ont pas trouvé le bon film, au-delà de la fait que L’homme gris avoir des retombées. Si les longs métrages sont votre truc et que vous êtes curieux des choix des abonnés à travers le monde, nous vous invitons à revoir le Top 3 suivant des plus vues du 21 au 28 août.

+Les films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière

Quart de 3 jours

Ce film réalisé par JJ Perry et mettant en vedette Jamie Foxx et Dave Franco est sorti le 12 août et restait auparavant en tête de liste, mais a maintenant perdu deux places. C’est une comédie d’horreur qui tourne autour de Bud Jablonski, un homme qui se révèle être un nettoyeur de piscine, mais cache sa véritable profession : être un chasseur de vampires en tant que membre d’un syndicat international.

2- Mes deux vies

Une nouvelle comédie fait partie du classement, en l’occurrence avec Lili Reinhart et réalisée par Wanuri Kahiu. Dans cette histoire, le personnage principal Natalie se retrouve à la veille de son diplôme universitaire face à deux réalités : l’une dans laquelle elle tombe enceinte et doit affronter la maternité en tant que jeune adulte dans sa ville natale du Texas, l’autre dans laquelle elle déménage à Los Angeles. Angeles pour poursuivre sa carrière.

1- 365 jours de plus

La trilogie dramatique érotique s’est terminée le 19 août avec sa dernière première et ce film est devenu le plus regardé sur Netflix durant la semaine du 22 au 28 du mois. Bien qu’ils aient été saccagés par les critiques, les prémisses de ce film suivent à nouveau Laura et Massimo, avec une relation qui ne tient qu’à un fil alors qu’ils tentent de surmonter les problèmes de confiance tandis que Nacho tente de les séparer.

