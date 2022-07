Les films les plus vus sur Netflix la semaine dernière (du 18 au 24 juillet 2022)

Netflix

FlixPatrol présente quels sont les films qui ont fait le plus parler parmi les abonnés Netflix au cours de la semaine qui se termine ce dimanche. Voyez lequel a gagné !

©NetflixLes films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière (du 18 au 24 juillet 2022).

Ces dernières années, les films du service de streaming Netflix Ils ont trouvé une augmentation d’audience, au point de dépasser parfois la série, puisque dès le début on pouvait dire que c’était une bataille perdue d’avance. Cela est dû à une position d’entreprise visant à se faire un nom dans l’industrie cinématographique hollywoodienne en embauchant de grands noms pour faire partie de leurs titres.

Ainsi en est-il du cas avec L’homme gris, la grande sortie de la semaine qui détient le record du film le plus cher de la plateforme, avec un budget de 200 millions de dollars et des stars comme Chris Evans, Ryan Gosling et Ana de Armas dans ses rangs. Cependant, n’être que quelques jours dans le catalogue n’a pas atteint un chiffre qui les positionne dans la liste suivante avec le reste des longs métrages populaires de la semaine dernière. Revoyez le Top 3 !

+Les films les plus regardés sur Netflix la semaine dernière

3- L’homme de Toronto

Après avoir été en tête de liste pendant deux semaines consécutives, dans le rapport précédent, il avait chuté du Top 3, mais a de nouveau été considéré par le public et a atteint le podium des plus choisis. Ce film réalisé par Patrick Hughes et interprété par Kevin Hart et Woody Harrelson suit un tueur moral et Teddy, qui se retrouvent dans un Airbnb et le destin les oblige à faire équipe pour se sauver, mais ils doivent découvrir s’ils peuvent se supporter. .

2- Persuasion

Après avoir atteint le catalogue le 15 juillet dernier, ce film réalisé par Carrie Cracknell fait partie des favoris des internautes puisqu’il compte également dans son casting la populaire Dakota Johnson. Cette histoire suit Anne Elliot, qui vit avec sa famille au bord de la faillite. Lorsque Frederick Wenworth, un ancien amant, réapparaît, il doit faire un choix entre lâcher prise sur le passé ou écouter son cœur.

1- Monstre Marin

Sans aucun doute, c’est l’une des surprises de l’année, puisque Monster of the Sea est devenu pour la deuxième fois consécutive le film le plus regardé sur Netflix la semaine dernière. Cette histoire réalisée par Chris Williams pour les enfants se déroule à une époque où des bêtes terrifiantes parcouraient les mers et où les chasseurs étaient considérés comme des héros, comme Jacob Holland, qui lors d’une expédition retrouve la jeune Maisie Brumble sur son bateau et n’a d’autre choix que de l’emmener comme alliée dans ses voyages.

