Les films les plus vus sur Netflix cette semaine

Netflix C’est la maison idéale pour un contenu hétérogène qui sert à attirer l’attention de différents publics qui peuvent profiter des films que la plateforme partage dans son catalogue. Les genres que le Streaming Giant présente vont de l’action, en passant par la romance, les drames ou les films d’horreur. La vérité est que le service a quelque chose pour tout le monde.

Aujourd’hui, nous allons passer en revue les films les plus regardés au cours de la dernière semaine dans Netflix. C’est ce qu’a choisi le monde avec de nombreuses heures de streaming consacrées à ces 9 entrées au sein du catalogue de la plateforme paradigmatique de cette façon de regarder la télévision qui a révolutionné la façon dont on aborde les différentes productions cinématographiques.

+Les 9 films les plus vus la semaine dernière sur Netflix

9. Le violon de mon père

Grâce à leur chagrin partagé et à leur lien avec la musique, une jeune orpheline parvient à forger un lien sentimental avec son oncle qui est un violoniste à succès. Avec Charlton Heston, Engin Altan Düzyatan, Belcim Bilgin, F. Murray Abraham, Thomas Kretschmann, Selim Erdogan et Ayfer Dönmez.

8. Munich : au bord de la guerre

Nous sommes à l’automne 1938 et l’Europe est au bord de la guerre. Hitler se prépare à envahir la Tchécoslovaquie et le gouvernement de Neville Chamberlain cherche une solution pacifique. Sous une forte pression, Hugh Legat et Paul von Hartmann se rendent à Munich pour une conférence d’urgence. Les amis se retrouvent mêlés à un réseau de subterfuges politiques.

7. Ne lève pas les yeux

Deux astronomes inconnus doivent faire une tournée médiatique gigantesque et inoubliable pour alerter l’humanité d’un astéroïde qui se dirige droit vers la planète Terre et détruira toute vie que nous connaissons. Avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence.

6. 13 heures : Les soldats secrets de Benghazi

Un ambassadeur américain est assassiné lors de l’attaque d’un poste américain en Libye alors que l’équipe de sécurité en charge tente de sensibiliser le public à tout ce chaos. Avec Pablo Schreiber, John Krasinski, David Denman, Toby Stephens, Max Martini, James Badge Dale et David Costabile.

5.Par ma fenêtre

Raquel a le béguin pour son fougueux voisin, Ares, qu’elle a secrètement espionné pendant longtemps mais avec qui elle n’a jamais échangé de mots. Peut-elle faire en sorte qu’Ares tombe amoureux d’elle ? Le casting est composé de Clara Galle, Julio Pena, Pilar Castro, Hugo Arbues, Eric Masip, Guillermo Lasheras et Lucía de la Puerta.

4. Ma meilleure amie Anne Frank

Basé sur l’histoire vraie de l’amitié entre Anne Frank et Hannah Goslar à Amsterdam occupée par les nazis, arrivant à leur rencontre dans un camp de concentration. Avec Josephine Arendsen, Aiko Beemsterboer, Roeland Fernhout, Lottie Hellingman, Simone Canaris, Stefan de Walle et Adél Jordán.

3. Le traitement royal

Isabella est responsable de son propre salon et n’a pas peur de dire ce qu’elle pense. Le prince Thomas dirige son pays et est sur le point de se marier par obligation et non par amour. Ils découvrent alors que prendre en main leur destin nécessite de suivre les raisons du cœur. Laura Marano, Mena Massoud, Chelsie Preston Crayford, Jacque Drew, Jen Van Epps, Amanda Billing et Jay Simon sont les vedettes.

2. L’escroc Tinder

Agissant comme un héritier milliardaire de la plus importante dynastie du monde des diamants, cet escroc d’origine israélienne a mené une campagne de tromperie dans toute l’Europe, laissant de nombreuses femmes endettées et bafouées dans l’estime de soi. C’est l’heure de la récupération !

1. Équipe à domicile

Deux ans après une victoire au Super Bowl de la NFL, l’entraîneur Sean Payton est suspendu puis retourne dans sa ville natale où il se retrouve à renouer avec son fils de 12 ans. Ce professionnel du sport dirigera l’équipe de football du garçon. Avec Kevin James, Taylor Lautner, Rob Schneider, Jackie Sandler, Tait Blum, Gary Valentine et Lavell Crawford.

