Les films les plus attendus de 45secondes.fr en 2021

2020 est en route et avant les vacances, notre équipe regarde les films que nous attendons le plus pour la nouvelle année!

Comme vous tous, nous sommes plus que prêts à enfin mettre 2020 en vue arrière. Cela a été une année étrange (encore plus quand il s’agit de films) et le résultat est une quantité folle de films à espérer pour la nouvelle année. Bien qu’il soit un peu tôt, nous sommes tous prêts à en finir avec cette année et impatients d’avoir quelque chose d’amusant à espérer.

Bien sûr, avec la pandémie en cours, les choses changent constamment. Malgré cela, nous attendons ces films avec beaucoup d’espoir et d’enthousiasme.

JORDAN

Dune – Peut-être même plus que Guerres des étoiles, Dune est la propriété de science-fiction qui a eu le plus d’influence sur moi. Je l’ai lu d’innombrables fois (je viens de terminer une relecture de la série complète ce mois-ci) et compte tenu de l’ensemble du travail de Denis Villenueve, nous pourrions être dans quelque chose de spécial ici.

Godzilla contre Kong – J’ai aimé Godzilla: le roi des monstres, même si je sais que certains fans de kaiju n’en étaient pas aussi ravis. Entre ça et Kong: l’île du Crâne (ce qui est aussi incroyable et génial sur la rewatch) Je meurs d’envie de voir ces deux affronter dans un film d’action moderne. Il y a beaucoup de potentiel pour des moments emblématiques, tout en nous offrant de délicieux bonbons pour les yeux.

Inexploré – Compte tenu du nombre de fois où j’ai fait des blagues sur cette adaptation cinématographique apparemment maudite, je suis très impatient de voir si Sony peut réussir. Étant donné qu’ils ont travaillé plus étroitement avec les développeurs derrière le jeu sur cette nouvelle histoire, et la seule image que nous avons vue jusqu’à présent, j’ai plus d’espoir pour le film que ce à quoi je m’attendais.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux – Avec toute l’ardoise de Marvel déplacée en 2021, il y a beaucoup à attendre dans la prochaine phase du MCU. Toutefois, Shang-Chi est certainement celui que j’attends le plus. Surtout, j’ai juste hâte de voir un grand film d’action sur les arts martiaux et toutes les connexions Marvel ne sont que la cerise sur le gâteau!

La matrice 4 – La matrice est l’un de mes films / franchises préférés de tous les temps, et a frappé juste à un moment où j’étais déjà lourd dans les arts martiaux. Entre l’action et les thèmes, il continue de résonner même toutes ces années plus tard. En tant que tel, je suis dans le train du battage médiatique depuis qu’ils ont annoncé qu’un nouveau film était en préparation. J’ai hâte de voir ce que la nouvelle histoire apporte et comment l’action se déroulera.

Mentions honorables: The Suicide Squad, Ghostbusters: Afterlife, Venom: Let There Be Carnage, In The Heights, Raya and the Last Dragon, No Time To Die, Spider-Man 3



ROB

Il y a BEAUCOUP de films que j’attends avec impatience l’année prochaine, puisque presque tout de cette année a été repoussé jusqu’en 2021. Cependant, j’ai vraiment hâte de regarder ces films de chez moi et j’espère vraiment ce que Warner Bros fait avec HBO Max l’année prochaine fonctionne bien et devient une chose qu’ils continuent pour les années à venir. Alors passons à ces films que je devrai probablement attendre la sortie à domicile pour les regarder:

Presque tout basé sur une bande dessinée MARVEL (oui je mets tout ça comme UN, je ne fais pas les règles, je les enfreins)

Veuve noire

Shang Chi et la légende des 10 anneaux

Éternels

Morbius

Spiderman 3

Ghostbusters: l’au-delà – J’ai aimé le film de 2016 et je suis sûr que j’aimerai aussi celui-ci.

La purge éternelle – si vous savez quelque chose sur moi, vous saurez combien j’aime le Purge.

Inexploré – c’est Uncharted, duh.

Pas le temps de mourir – voir l’explication inexplorée, mais avec James Bond.

SOLEB

Il y a beaucoup de films à venir dans les prochains mois, mais y a-t-il des gros frappeurs à venir l’année prochaine! La pandémie mondiale étant toujours aussi forte en raison du nombre ridicule de personnes ne prenant pas les précautions nécessaires pour sauver des vies, nous serons bientôt chez nous et fermés au monde.

Dans cet esprit, de nombreux studios l’ont vraiment intensifié et ont décidé de lancer d’excellents films sur des services de streaming. Je suis très excité de voir tous ces films dans mon théâtre personnel chez moi avec ma famille et j’espère qu’un jour nous pourrons tous profiter à nouveau de l’expérience théâtrale!

LE SUICIDE SQUAD

PAS LE TEMPS DE MOURIR

HALLOWEEN TUE

TOP GUN MAVERICK

LA CONJURATION: LE DIABLE M’A FAIT LE FAIRE

DUNE

VEUVE NOIRE

GODZILLA VS. KONG

COMBAT MORTEL

INEXPLORÉ

Ghostbusters: l’au-delà (Parce que Rob me l’a rappelé!)

JESS

Après l’année que nous avons tous eue, il est agréable de se réconforter dans certains films à venir très attendus pour la nouvelle année! Voici une liste de certains de ceux que j’attends le plus avec impatience en 2021:

Raya et le dernier dragon (la bande-annonce m’a vraiment accroché!)

Matrice 4 (Je soutiens toutes choses Keanu)

L’homme du roi (costumes pimpants, explosions et Ralph Fiennes. Assez dit)

Pas le temps de mourir (J’ai de plus en plus aimé Daniel Craig comme James Bond à chaque film qu’il nous offre)

La dépêche française (un casting de stars et chaque scène ressemble à une œuvre d’art ou à une photographie stylisée. J’y suis.)

Candyman (aime-moi un peu de fantôme!)

GARRETT

Je répète donc peut-être ma liste des plus attendus pour 2020 (principalement), mais c’est parce que tant de choses ont été retardées. Bref, j’envisage 2021 avec un optimisme prudent…

Dune – Dune est l’un de mes romans préférés, la version de David Lynch occupe une place spéciale dans mon cœur, et la version de Jodorowksi me semble être le plus grand film jamais réalisé. Cette nouvelle adaptation est réalisée par l’un de mes réalisateurs préférés qui ne fait que de très bons films, elle sera écrite par Has Zimmer et le casting est rempli de stars. Alors oui, je suis excité pour celui-ci, et très déçu de ne pas avoir encore pu le voir.

Pas le temps de mourir – D’accord, le dernier Liaison le film était mauvais. Mais celui-ci a mes espoirs pour un certain nombre de raisons (bien que je me sente comme le film le plus retardé imaginable). Le premier réalisateur Fukunaga est un cerveau créatif, le contour de l’intrigue semble être un détournement bienvenu de ce que la série a fait jusqu’à présent, et en tant que dernier film de Craig Bond, vous savez qu’ils iront en grand.

Dernière nuit à Soho– Je ne sais toujours pas grand chose de ce film, mais le fait qu’il soit réalisé par Edgar Wright suffit à attirer mon attention. Le casting est vraiment super aussi.

Mission: impossible 7 – Avez-vous vu à quel point les derniers films étaient géniaux avec McQuarrie à la barre? Je suis convaincu qu’il trouvera à nouveau un moyen de se surpasser.

Le dernier duel – Le dernier film de Ridley Scott ressemble à son premier film, Duellistes. Bien que cela ne soit pas étroitement lié à son premier film, je suis intéressé de voir comment il aborde le sujet et de voir si cela fonctionne comme une bonne comparaison pour voir comment il a grandi en tant que cinéaste. Il met également en vedette Ben Affleck et Matt Damon, donc c’est bien aussi.

Mentions honorables: Old, The Green Knight, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Top Gun: Maverick, The French Dispatch

BECKY

Par où commencer avec mes films les plus attendus de 2021? Tant de choses ont été retardées, il est difficile de choisir les films que j’attends le plus. Juste pour que vous le sachiez, j’ai hâte de voir tous ces films de la même manière, mais ce sont ceux que je veux vraiment mentionner:

Raya et le dernier dragon – Disney a été sur une lancée ces derniers temps avec ses films d’animation (Congelé, Emmêlé, Gelé II, Moana tous viennent à l’esprit) et Raya et le dernier dragon semble être plus de la même chose. J’ADORE le look de ce film et le fait que (jusqu’à présent) ils gardent le dragon titulaire hors écran. C’est le film Disney que j’attends le plus l’année prochaine à coup sûr.

Morbius – J’avoue librement qu’il n’y a que deux raisons pour lesquelles j’ai hâte de Morbius: Il a Jared Leto dans le rôle titre et cela implique des vampires (dans une certaine mesure). Cela étant dit, il y a aussi le fait que Morbius avait l’air vraiment cool dans les avant-premières et je veux vraiment voir si le film est à la hauteur du battage médiatique.

Dune – Comme d’autres sur cette liste, j’ai aussi hâte de Dune. J’ai résisté le plus longtemps à sauter dans le train en marche parce que je suis profondément amoureux du film de 1984. Mais une fois que j’ai vu cette bande-annonce… .mon Dieu…. J’étais dedans !! Si le film est deux fois moins étonnant que cette bande-annonce… nous avons un véritable chef-d’œuvre entre nos mains (et nous espérons pouvoir adapter le reste de l’histoire de Dune au film).

Godzilla contre Kong – Je ne vois toujours pas comment nous pouvons avoir une bagarre entre Godzilla et Kong puisqu’ils sont tous les deux «bons» de leurs films respectifs, mais Godzilla: le roi des monstres m’a tellement impressionné que je mettrai volontiers mes réserves de côté pour voir comment l’histoire se déroule. Une chose est sûre, c’est forcément un film impressionnant, ne me demandez pas qui je pense gagnera, je ne peux pas choisir entre les deux.

F9 – Oui, j’attends avec impatience le prochain épisode extravagant du Rapide et furieux histoire si seulement pour que je puisse découvrir COMMENT le personnage de John Cena peut être le frère de Dom. Présenter MAINTENANT un frère jusqu’alors inconnu (9 films) nécessitera une narration très sophistiquée et j’ai hâte de le voir.

Mentions honorables: Dans les hauteurs,Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Croisière dans la jungle, Éternels, Mission impossible 7

Même avec tout cela, il est presque impossible d’incorporer tout ce qui nous passionne vraiment. Maintenant que vous avez vu nos choix pour les films 2021 les plus attendus, nous aimerions connaître le vôtre!