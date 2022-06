Les films James Bond de Daniel Craig classés du pire au meilleur

Cela fait 17 ans que nous avons vu pour la première fois Daniel Craig incarnez l’espion le plus célèbre du grand écran, devenant le James Bond de la génération actuelle. Cependant, avec »No Time To Die », Craig a tout préparé pour dire au revoir au personnage légendaire, qui a pu l’incarner pendant environ cinq films.

Le James Bond de Craig a complètement changé l’histoire de l’espion, apportant une formule totalement unique à ses interprétations précédentes, à commencer par la première de » Casino Royale » en 2006. Avoir différents réalisateurs dans chacun de ses versements comme Sam Mendès Oui Marc Forsterchaque épisode apportait quelque chose de nouveau, mais on nous rappelait toujours pourquoi James Bond est un personnage si classique et pourquoi Craig était l’acteur parfait pour le faire entrer dans l’ère moderne.

Avec Daniel Craig mettant fin à son héritage en tant qu’agent 007, c’est le moment idéal pour passer en revue les cinq films de l’acteur et voir lequel s’est classé comme le meilleur de tous.

5. 007 : Quantique (2008)







Film réalisé par Marc Forster et qui était connu pour être la première suite d’un film de James Bond de tous les temps. Le film reprend l’histoire quelques minutes après ce qui s’est passé dans »Casino Royale », en commençant par une scène de poursuite en voiture. Ici, nous voyons comment Bond et M, interprétés par Judi Denchinterrogent le terroriste M. White, réalisant que la mission est compromise.

Le célèbre espion va devoir arrêter Dominique Greenemembre d’une grande organisation criminelle appelée Quantum qui cherche à prendre le contrôle de l’approvisionnement en eau de la Bolivie.

La direction de Forster offre peut-être le film Bond le plus arty, issu en fait d’un changement de rythme rafraîchissant. Bien que l’acteur Mathieu Amalric donne une bonne performance en tant que Greene, il n’apparaît pas tout à fait comme un méchant de Bond, le public le voyant comme un mauvais match pour la représentation énigmatique de Craig.

4. 007 : Spectre (2012)







Deuxième film le plus rentable de toute la franchise James Bond au cinéma. » 007: Spectre » réalisé par Sam Mendes, montre des scènes pleines d’action comme l’ouverture fluide se déroulant à Mexico ou la scène dans un hélicoptère sur une partie enneigée d’une montagne. Le film nous montre aussi l’actrice Léa Seydoux en tant que Dr Madeline Swann, l’intérêt amoureux de Bond qui réalise une grande chimie dans les scènes avec Craig.

De nombreux fans considèrent que le film a une incohérence dans son histoire, puisque « Spectre » se charge de relier les autres films de Craig en mettant tous ses méchants dans le cadre de la société Spectre, alors qu’auparavant cela n’avait pas été mentionné dans les précédents épisodes. .

3. Pas le temps de mourir (2021)







Le dernier film de Craig en tant que James Bond sortira. Le directeur, Cary Fukunaga, dévoile la trame de fond de Madeleine Swann, avec Seydoux revenant pour jouer le rôle, dans la première séquence de flashback de la franchise et l’un des moments forts du film.

De là, il trahit apparemment Bond et l’envoie dans un isolement volontaire en Jamaïque. Attiré dans le jeu par Felix Leither, Bond fait face à de gros problèmes lorsque M l’a remplacé par le professionnel accompli, Nomi joué par Lashana Lynch.

Blofeld, un ennemi des épisodes précédents, conçoit en quelque sorte un attentat à la vie de Bond lors d’une étrange soirée à La Havane, où 007 rejoint Paloma, joué par Ana De Armas, où l’on peut voir sa grande énergie dans les scènes avec Craig. « No Time to Die » a ses défauts, mais il a aussi de vraies surprises, notamment être peut-être la seule entrée de la franchise où Bond n’est pas vu séduire une femme au hasard au milieu de l’histoire.

2. Casino Royale (2006)







Le premier film avec Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Dans une tentative de réinventer les films d’agent 007, Martin Campbell donner un nouvel air à la franchise. C’est ainsi que » Casino Royale » a innové pour les films Bond en étant aussi effronté et engageant un personnage qu’il l’était il y a quinze ans.

Avoir Judi Dench comme M a été un élément clé pour donner à Bond la figure maternelle sévère dont il a désespérément besoin. Avec le rôle de Vesper Lynd, Eva Green correspond à Craig scène par scène, donnant beaucoup plus au stéréotype typique d’une jolie femme que la franchise James Bond avait manipulé dans les épisodes précédents. Ce fut certainement un bon début pour la renaissance de la franchise Agent 007 sur grand écran.

1. 007 : Opération Skyfall (2012)







Le meilleur film mettant en vedette Craig dans le rôle de 007 est également considéré par beaucoup comme le meilleur film Bond de tous les temps. Réalisé par Sam Mendes et écrit par Neal Purvis Oui Robert Wadeainsi que par l’écrivain Jean Logan »Operation Skyfall » s’ouvre avec Bond et l’agent de terrain Eve (Naomie Harris) à la recherche d’un disque dur volé contenant les identités de tous les agents infiltrés de l’OTAN.

Le film s’ouvre sur une scène dans laquelle Bond est abattu et laissé pour mort, pour ensuite être vu « jouir de la mort » dans les Caraïbes. Bond décide de reprendre ses fonctions après avoir appris qu’un attentat à la bombe à Londres rend les installations du MI6 vulnérables. M approuve son retour au service actif et se retrouve face à face avec son dernier ennemi, Silva, avec une performance charmante et effrayante de Javier Bardemqui a une vendetta personnelle contre M.

« Operation Skyfall » aide à remplir la trame de fond de Bond, révélant les traumatismes de son enfance et voyant le personnage au-delà d’un « joli visage », avec ce film marquant le point culminant de ces efforts, alors que Mendes et sa compagnie trouvent l’équilibre parfait entre ramener des éléments familiers de Bond et explorer un nouveau territoire pour le personnage.