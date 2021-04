Les films Ewok, les courts métrages Clone Wars et plus sont maintenant diffusés sur Disney +

Guerres des étoiles les fans ont des offres nostalgiques à leur disposition sur Disney +. Le service de streaming a maintenant ajouté le Guerres des étoiles Collection Vintage, qui comprend plusieurs titres du passé de la franchise qui avaient auparavant été relégués au royaume de l’obscurité. Désormais, ils sont facilement disponibles via l’un des plus grands services de streaming de la planète. Et il y a encore plus de contenu vintage provenant d’une galaxie lointaine, très lointaine qui sortira dans le futur.

À partir d’aujourd’hui, les deux films Ewok, Caravane du courage: une aventure Ewok et Ewoks: la bataille d’Endor diffusent sur Disney +, ainsi que L’histoire du fidèle Wookiee du Star Wars Holiday Special, le Ewoks série animée et la 2D originale Guerre des clones short, maintenant intitulé le

Micro-série Clone Wars 2D. De plus, Lucasfilm a confirmé que le Star Wars: Droïdes la série animée fera ses débuts sur Disney + quelque temps plus tard cette année. Tous ces films et émissions de télévision sont disponibles dans une section spéciale et dédiée de l’application Disney +.

En plus de renforcer le service Guerres des étoiles offrandes, il y a un sens plus profond perçu à tout cela. Les films Ewok, qui ont été produits dans les années 80, ainsi que le Spécial vacances Star Wars, et la plupart de ces titres ont été largement abandonnés par Lucasfilm pour diverses raisons. D’une part, il y a un problème de qualité perçu dans certains cas. Mais plus important encore, beaucoup de ces titres ne sont plus considérés comme des canons. Ils ne correspondent pas nécessairement à l’itération actuelle de la franchise. Disney a acheté Lucasfilm en 2012. Beaucoup de choses ont changé depuis. Mais il semble qu’ils commencent enfin à embrasser le passé de manière majeure avec cette collection.

Caravane du courage: une aventure Ewok a été produit en tant que film fait pour la télévision en 1984 peu de temps après la sortie de Le retour du Jedi. Il a été suivi de Ewoks: la bataille d’Endor en 1985. Et, à moins d’avoir une vieille copie VHS qui traîne, ils étaient plutôt difficiles à trouver avant maintenant. La même chose était vraie de la Ewoks série animée. Pour ce qui est de L’histoire du fidèle Wookiee, cela faisait partie de la Spécial vacances Star Wars, qui n’a été diffusé qu’une seule fois. George Lucas a essayé de l’effacer de l’existence, sans succès. Le court métrage d’animation est remarquable car il a introduit Boba Fett à la franchise avant ses débuts sur grand écran en L’empire contre-attaque.

Guerre des clones, quant à lui, vient de Genndy Tartakovsky. Réalisés en 2003, ces courts métrages ont précédé de plusieurs années la série animée CGI. Au total, 25 épisodes ont été produits jusqu’en mars 2005. Contrairement à certains des récents Guerres des étoiles offres mises à disposition sur Disney +, ces courts métrages étaient appréciés et très appréciés. Le fait qu’ils soient enfin mis à disposition sur un service de streaming majeur est donc significatif. le Guerres des étoiles La collection Vintage est maintenant disponible sur Disney +. Cette nouvelle nous parvient via https://www.starwars.com/news/star-wars-vintage-collection-disney-plus|StarWars.com.

{listId :: 1}

Sujets: Star Wars, Disney Plus, Streaming