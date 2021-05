Les films d’été les plus attendus de 45secondes.fr (2021)

Comme nous l’avons fait l’année dernière, nous discutons des films que nous avons le plus hâte de voir cet été et de ce que vous devriez garder sur votre radar!

Après une année étrange et étrange au cinéma, la saison des films d’été est de retour cette année et joue au rattrapage. En tant que tel, nous sommes vraiment ravis de pouvoir nous attendre à nouveau à de grands blockbusters au cours des prochains mois. À cette fin, nous avons chargé nos contributeurs de décomposer les CINQ films qu’ils attendent le plus avec impatience cette saison estivale (que nous comptons de mai à fin août).

Peut-être que leurs choix refléteront les vôtres ou vous donneront de nouveaux films (ou ceux que vous avez oubliés de venir) à mettre sur votre liste à regarder. Découvrez leurs choix et dites-nous quels films vous attendez le plus cette saison estivale.

Jordan

Guy gratuit – J’ai hâte de voir celui-ci depuis l’année dernière, et chaque bande-annonce que nous avons vue n’a été que plus impressionnante. De l’humour ponctuel, de l’idée générale et de la sensation générale, Guy gratuit on dirait qu’il a tous les ingrédients d’un succès à succès surprise. À tout le moins, cela ressemble à un pur plaisir qui aura un sourire sur mon visage tout au long.

Croisière dans la jungle – Pour être tout à fait honnête, je n’avais absolument aucun intérêt pour ce film lors de sa première annonce. J’adore The Rock, mais ayant peu d’intérêt pour le Disney Ride, je n’ai pas compris le point. Ensuite, la bande-annonce est sortie l’année dernière et j’ai immédiatement compris pourquoi Disney en faisait une grande sortie estivale. Il semble y avoir beaucoup d’action, d’aventure et d’humour, presque comme le vieux Brendan Fraser Momie film combiné avec un soupçon de Romance de la pierre et Indiana Jones. Cela ressemble à un combo difficile à battre.

Veuve noire – Si vous m’aviez interrogé l’année dernière sur mon niveau d’excitation pour Veuve noire, ça aurait été, tant pis. Maintenant, cependant, je suis tout simplement enthousiasmé par la chance de voir un film Marvel sur grand écran. WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver ont aidé à combler l’écart, mais on ne peut nier la joie de s’asseoir pour le prochain grand film MCU.

La brigade suicide – J’ai été excité pour La brigade suicide depuis qu’il a été officiellement annoncé, James Gunn s’en occupait. Après avoir vu la première bande-annonce officielle et tous ces «méchants» en action, je vibre pratiquement d’excitation. Ce film a un potentiel amusant pour livrer à la fois une belle histoire et quelque chose que nous n’oublierons pas. De plus, j’ai très hâte de revoir Harley en action!

Luca de Pixar – Pixar apporte toujours la marchandise en ce qui concerne leurs films, et je suis toujours sous le choc de l’impressionnante impression de Soul. Luca, semble être un autre gagnant. De plus, je suis passionné par mes histoires de «monstres / mythes», dans lesquelles cela semble plonger. Et cela ne veut pas dire à quel point je creuse à fond le style artistique cette fois-ci; capturant presque une sensation d’animation en stop-motion / main. J’ai hâte d’en profiter avec mon petit.

Mat

La brigade suicide – Sans aucun doute, The Suicide Squad va être le film le plus imprévisible et hors du champ gauche de 2021 et j’ai hâte de le voir. Il comprend un casting incroyable de Viola Davis, Idris Elba, John Cena, Margot Robbie, Peter Capaldi, Joel Kinnamon, Pete Davidson, Sylvester Stallone et bien d’autres. Cependant, ce qui m’excite encore plus, c’est que James Gunn est la personne qui dirige ce film et qu’il a reçu le feu vert pour éliminer tous les personnages. Ce concept ne ressemble à rien de ce que nous avons vu dans un film de super-héros jusqu’à présent et je ne peux pas attendre.

La conjuration: le diable m’a fait le faire – Si vous suivez 45secondes.fr depuis un moment maintenant. Tout d’abord, merci beaucoup. Deuxièmement, vous saurez que Jordan et moi sommes de grands bébés quand il s’agit de films d’horreur. Il peut donc être surprenant que The Conjuring: The Devil Made Me Do It figure sur cette liste. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce n’est pas pour moi, mais pour ma femme et la petite amie de Jordan qui nous feront sans doute regarder ce film la nuit avec toutes les lumières éteintes.

Cela mis à part, La série Conjuring est l’une des meilleures séries d’horreur que j’ai vues depuis longtemps. Il a produit des méchants démoniaques uniques et emblématiques qui ont continué à avoir leurs propres films. Tout comme les précédents films Conjuring, celui-ci est basé sur de vrais dossiers d’Ed et Lorraine Warren sur un meurtrier qui prétend avoir été possédé lors d’un meurtre en plein jour. Il présentera sans aucun doute toute l’horreur insensée et hallucinante qui aura sans aucun doute Jordan et moi blottis dans un coin à basculer en position fœtale pendant que nos proches nous font honte.

F9 – La famille est de retour et ils ajoutent plus de famille! Le 9e film principal Fast and Furious sort cet été et il semble tout aussi ridicule que les entrées précédentes de la franchise. Avec ce 9e film, nous voyons l’ajout de John Cena en tant que frère séparé de Dom qui, pour littéralement 8 films, n’a jamais été mentionné.

D’après les bandes-annonces, il semble que ces deux-là se taperont la tête, mais redeviendront-ils une famille à la fin? Je ne sais pas mais il y a des cascades insensées avec des voitures qui incluent une navette spatiale de fortune avec une fusée attachée à une voiture avec du ruban adhésif. Alors oui, je suis dedans. Je suis tellement dedans.

Guy gratuit – Mec, je ne peux pas attendre Free Guy. En tant que joueur et fan de Ryan Reynolds, ce film a l’air fantastique. Il prend votre PNJ ordinaire de tous les jours trouvé dans littéralement chaque jeu vidéo et le réveille pour devenir un dur à cuire sans précédent. Free Guy est le genre de comédie d’action qui m’intéresse et c’est l’un de mes films les plus attendus de l’année.

Armée des morts – Comme je l’ai déjà mentionné, je suis un peu wimp quand il s’agit d’horreur. Cependant, les films de zombies sont l’exception. Je suis toujours partant pour un grand film de zombies. Cependant, vous me verrez probablement grincer des dents pendant toutes les parties du film.

L’Armée des morts de Zack Snyder semble être un film de zombies assez unique que je peux soutenir. Il se déroule dans un Las Vegas infesté de zombies avec un casting de personnages, dont Dave Bautista, effectuant un braquage. Lequel, au fait, j’adore les films de braquage. Alors, des braquages ​​avec des zombies? Oh mec, allons-y!

Jess

Luca de Pixar – Je m’aime un bon film Pixar! Après avoir été un peu déçu par Âme et beaucoup plus impressionné par Disney Raya, J’espère que Luca sera le numéro 3 chanceux et deviendra l’un de mes nouveaux favoris de Disney Pixar! Les bandes-annonces me donnent toujours une sensation de chaleur, mais j’espère qu’il n’y en aura pas trop avant la sortie du film – c’est bien de ne pas avoir toutes les parties amusantes gâtées avant de voir le long métrage!

Veuve noire – J’ai l’impression d’avoir attendu toute ma vie pour voir ce film! Veuve noire est l’une des premières histoires de type espion / assassin à qui j’ai jamais été présentée et j’ai l’impression qu’il est enfin temps pour Natasha de briller! Nous avons appris des extraits de sa vie ici et là, mais j’espère que ce film plongera suffisamment profondément dans son passé intrigant pour vraiment emballer le punch qu’il mérite.

Cruella – Je dois admettre que j’ai hésité quand j’ai appris qu’Emma Stone prenait la tête de celui-ci, pas pour une raison particulièrement bonne, mais principalement parce que je ne pouvais pas l’imaginer dans le rôle. Après avoir vu quelques bandes-annonces, Emma m’a convaincu qu’elle va nous épater avec cette performance! Et sinon, je serai toujours heureux de voir ma fille Emma Thompson basculer sur grand écran comme elle le fait infailliblement à chaque fois.

Un endroit tranquille: partie II – J’ai aimé Un endroit silencieux plus que ce à quoi je m’attendais, ne serait-ce que pour le concept d’histoire unique et la distribution stellaire. Cela me suffit pour attendre avec impatience la partie II, même si je suis un peu nerveux et j’espère ne pas sortir en pensant «j’aurais aimé qu’ils arrêtent pendant qu’ils étaient en avance» comme je l’ai fait avec beaucoup d’autres suites.

Le respect – Outre Luca, Je suis probablement le plus excité pour Le respect. Jennifer Hudson joue la légendaire Aretha Franklin dans ce drame biographique attendu depuis longtemps. Comme tant d’autres, j’ai toujours été époustouflé par Aretha et je pense que Jennifer Hudson est un excellent choix pour le rôle. Tout ce que je demande (pour cet été), c’est un peu de respect!

Becky

F9: Il fut un temps où je n’aurais jamais pensé voir le jour où je serais si excité Rapide et furieux film, mais après avoir regardé la plupart des séries, nous y voilà! Ce sera le premier film Fast and Furious que je verrai dans les salles depuis Fast Five et j’en suis tellement excité. Je ne suis toujours pas sûr de ce que je ressens à propos de John Cena présenté comme le frère jusqu’ici invisible et non mentionné de Dom, mais je suis convaincu que le film donnera une sorte d’explication. Vraiment, je veux juste voir Cipher comprendre ce qui lui arrive.

Luca de Pixar: J’étais initialement sur la clôture à propos de Luca en raison de son style artistique, mais ensuite j’ai vu de quoi parle le film et j’ai réalisé: oh, j’ai vraiment besoin de voir ce film. Ne dormez pas sur ce film parce que Disney le lance directement à Disney +, cela pourrait facilement être l’un des meilleurs films d’animation de cet été et vous devez tous le voir. L’histoire de Luca et son ami passant un été à garder un tel secret…. J’ai hâte de voir comment ça se termine.

Dans les hauteurs: J’ai été vendu sur ce film dès l’instant où j’ai su qu’ils adaptaient une autre comédie musicale de Lin-Manuel Miranda. Je n’ai jamais entendu une seconde de cette musique, mais si Lin-Manuel Miranda est impliqué (vous savez, le gars qui nous a donné Hamilton ??) alors inscrivez-moi. C’est le spectacle que Miranda a fait BEFORE Hamilton, qui se déroule à Washington Heights, où les différents habitants d’un quartier majoritairement dominicain chantent leur vie au cours d’un drame de trois jours. Anthony Ramos (également de Hamilton) est en vedette et je suis tellement excité de voir cela.

Le chevalier vert: Je suis un grand fan de la légende arthurienne, donc j’étais vraiment excité qu’un film soit en cours de réalisation pour adapter l’histoire de Gawain et le chevalier vert. L’essentiel est que Gawain rencontre le chevalier vert qui le défie de lui donner un coup et dans un an et un jour, il reviendra pour en donner un en retour. Gawain coupe la tête du chevalier, seulement pour que le chevalier relève la tête et annonce qu’il reviendra dans un an et un jour. Le film a l’air spectaculaire et j’attendais de voir ce film depuis son annonce, d’autant plus que la pandémie l’a repoussé. Cela pourrait facilement être un succès pour les dormeurs cet été, car il a l’air vraiment très bien.

Garrett

La colère de l’homme – Ok, donc ce n’est pas techniquement un film d’été (il sort cette semaine), mais j’avais hâte de voir ce que Guy Ritchie fera ensuite avec son style sanglant mais drôle de marque qu’il semblait avoir retrouvé avec Les messieurs. Jason Statham est un acteur parfait pour Guy Ritchie et nous n’avons pas besoin de convaincre qu’il a les capacités montrées dans le film. Ce film ressemble à un thriller de vengeance de la police de David Ayers, dont je suis aussi tout. Aussi, Josh Hartnett ..?!?

F9 – J’aime les films, mais j’aime aussi les voitures. La franchise Fast and the Furious a été très gentille avec moi à cet égard. Je sais qu’ils deviennent de plus en plus ridicules, mais si vous acceptez que la physique soit bancale, il n’y a pas grand-chose à craindre. C’est juste une question de s’asseoir, de se détendre et de regarder les feux d’artifice… .mais aussi Vin Diesel parle de la famille tout en attachant un jet pack à l’arrière d’un Pontiac Fiero pour une raison quelconque….

Vieille – Je suis toujours prêt à lancer les dés avec M. Night Shyamalan. Même si Verre c’était un peu une déception, j’étais impatient de le regarder. Ce nouveau film semble être un retour au type de thrillers d’horreur qui l’ont rendu célèbre en premier lieu. Même si je ne sais pas encore de quoi il s’agit vraiment, j’ai hâte de savoir quelle sera la tournure!

Le chevalier vert – Je suis un grand fan du roi Arthur et de sa légende, alors bien sûr je veux voir ce film. Je suis vraiment intéressé de voir ce que Dev Patel fait avec ce type de rôle car cela semble être quelque chose de différent et je suis excité pour lui si cela fonctionne bien. C’est aussi l’un de ces films que nous attendons depuis toujours de voir, donc ce sera excitant d’avoir cette chance! Non, je ne l’ai pas juste jinx.

Réminiscence – L’intrigue de ce film se lit comme un projet secret de Christopher Nolan (en effet, Jonathan Nolan est producteur). Ils ne veulent vraiment pas donner grand-chose. Mais c’est ce qui le rend si fascinant. Lorsqu’un studio garde secret le concept d’un film, cela signifie simplement qu’il pense avoir une très bonne idée. Avec Hugh Jackman et Rebecca Ferguson impliqués, j’en suis sûr. Lisa Joy et Jonathan Nolan ont fait un excellent travail avec Westworld, et j’ai hâte de voir ce qu’ils vont proposer ensuite!

Il y a tout un tas de choses à espérer alors que nous retournons aux salles de cinéma. Quel film d’été avez-vous le plus hâte de voir?