Les films de M. Night Shyamalan que vous devez voir avant

M. Night Shyamalan Il est l’un des principaux représentants de la terreur psychologique ces dernières années. L’une des armes les plus intéressantes et les plus accrocheuses du réalisateur dans presque tous ses films est la fin, qui déçoit rarement et a toujours une tournure vraiment inattendue. Dans le choix de ses fins, son style est comparable à celui de Christophe Nolan Oui David Fincher, dans les films desquels il n’y a aucune chance de savoir ce qu’il adviendra des personnages jusqu’à la fin du film.

Dans cette classe de films et dans ceux de Shyamalan en particulier, les personnages sont de ce type très difficile à déchiffrer, ils peuvent tromper le spectateur dans une grande confusion, qui ne peut être résolue qu’à la fin de la bande. Maintenant, oui, il y a probablement des questions qui resteront sans réponse. La vérité est que, peut-être, c’est la plus attrayante de toute sa filmographie.







Et après avoir été près de deux ans hors du cinéma, maintenant, le cinéaste présente en avant-première son nouveau long métrage intitulé Vieille, faite par Gaël Garcia Bernal. Le film tourne autour d’une famille qui part en vacances sur une plage tropicale et commence à ressentir d’étranges changements dans son corps qui les feront vieillir considérablement.

Maintenant, la carrière de Shyamalan au cinéma a plus de 20 ans et compte des dizaines de films, dont certains sont obligatoires si vous êtes fan de ce genre. Ce sont quelques-uns de ceux que vous pouvez voir avant sa dernière première.

+4 films M. Night Shyamalan que vous devez voir

Panneaux

Protagonisée par Mel Gibson Oui Joaquin phénix, cette histoire tourne autour d’un pasteur qui vit avec ses enfants et son frère. Après la mort de sa femme, il commence à se désolidariser de la foi, petit à petit. Un événement paranormal secoue à nouveau sa vie lorsque les enfants découvrent quelque chose de vraiment effrayant sur le terrain.







L’île

En Pennsylvanie, les habitants d’un petit village ne peuvent pas vivre tranquillement en raison de la présence d’êtres étranges qui rôdent la région la nuit. Il y aura une série de règles qu’ils devront suivre pour que ces créatures ne s’approchent pas d’eux. Sinon, votre vie sera en danger.







Les visiteurs

Dans ce film, Shyamalan se plonge dans une comédie noire avec des relents d’horreur psychologique et il le fait à merveille. L’histoire raconte le voyage de deux préadolescents jusqu’à la maison de leurs grands-parents à la campagne alors que leur mère doit aller travailler. Au cours de ce séjour, les jeunes découvriront que leurs grands-parents ne semblent plus être ceux qu’ils étaient et des choses inquiétantes vont commencer à se produire.







La dame de l’eau

Dans ce portrait fantastique, un gérant d’appartement découvre une étrange nymphe dans l’une des piscines du complexe. Elle sera la seule capable de sauver le monde entier d’une catastrophe imminente, mais pour cela elle aura besoin de son aide. Le film est sorti en 2006, avec Paul Giamatti Oui Bryce dallas howard.