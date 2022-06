Les films de Chris Evans classés du pire au meilleur

in

Opinion

La carrière de l’acteur qui a donné vie à Captain America au cinéma est pleine de films à succès. Si on choisit les 14 qui se sont le plus démarqués, lequel est le meilleur de tous ?

© GettyChris Evans a eu 41 ans il y a 10 jours.

Grâce à l’univers cinématographique Marvel (MCU)la course de Chris Evans il a pris le virage qu’il fallait et a réussi à redresser sa trajectoire. Certains projets ratés en cours de route, qui ironiquement incluent également des films de merveille avant la saga construite par Kévin Feig, ils l’avaient laissé comme acteur du lot. Cependant, il n’existe aujourd’hui aucun producteur de Hollywood Ne pensez pas à l’embaucher.

Dans les prochains jours, nous verrons Chris Evans dans un nouveau film Netflix qui le retrouvera avec les frères Joe et Anthony Russo. Il s’agit de l’homme grisoù il sera mesuré avec Ryan Gosling dans un film d’espionnage qui aura aussi au casting la star de bridgertone, Rege-Jean Page. Le film arrivera sur la plateforme le 15 juillet et promet d’être l’une des sorties les plus importantes de la plateforme en 2022.

Ce sera le deuxième grand film pour Chris Evans qui, il y a à peine une semaine, a vu comment son incursion dans le monde de l’animation Pixar sont venus dans les chambres. Le 16 juin dernier, Année-lumière créé pour raconter l’histoire derrière le film de l’astronaute qui a fanatisé Andy et de celui à qui l’on a offert un jouet en 1995, c’est ce qu’on a vu lors de la première production de histoire de jouet.

En ce sens, on pourrait dire que la carrière de Chris Evans a réussi à trouver sa voie et à part quelques titres de merveille comme les films les 4 Fantastiques ou vu dans Avengers: l’ère d’Ultron, se compose de productions plus qu’acceptables. Même lorsqu’il a joué cette version de la star de cinéma fanfaronne dans Scott Pilgrim contre. le monde Il a bien fait. Mais s’il fallait choisir quels étaient ses meilleurs films depuis sa première grande apparition dans l’oubliable Pas un autre film américain stupideà quoi ressemblerait cette liste ?

+Le top 14 des films de Chris Evans

Au goût tout à fait personnel de l’écrivain, c’est ainsi que le classement des films de Chris Evans:

14 – Pas un autre film américain stupide

13 – Les 4 Fantastiques : L’Ascension du Surfeur d’Argent

12 – Les Quatre Fantastiques

11 – Avengers : L’ère d’Ultron

10 – Avengers : Fin de partie

9 – Avengers : Guerre à l’infini

8 – Perce-neige

7 – À couteaux tirés

6 – Scott Pilgrim contre le monde

5 – Les Vengeurs

4 – Captain America : Le Premier Vengeur

3 – Année-lumière

2 – Captain America : Guerre civile

1 – Captain America : Le Soldat de l’Hiver

