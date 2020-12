Les films Batgirl et Static Shock iront probablement directement en streaming sur HBO Max

L’avenir de l’univers cinématographique de DC, au moins une partie de toute façon, est sur HBO Max. Il a été révélé que DC Films allait monter en puissance dans les années à venir, et pas seulement du côté théâtral. En plus des films tels que Le Batman qui se veulent des sorties en salles, Warner Bros. se prépare également à sortir plusieurs projets exclusivement sur le service de streaming, avec Fille chauve-souris et Choc statique nommés comme premiers prétendants.

Selon une nouvelle interview avec Walter Hamada, directeur de DC Films, les deux Fille chauve-souris et Choc statique, qui sont développés par Warner Bros., sont envisagés comme des versions possibles de HBO Max. Le rapport note que les exclusivités HBO Max seront probablement réservées aux «personnages plus risqués». Cela ne veut pas dire que la qualité est perçue comme une préoccupation. Mais ce ne sont pas des personnages à égalité avec un personnage de la liste A tel que Batman, Superman ou Wonder Woman qui a une reconnaissance mondiale. Cela signifie également que ces films auront probablement des budgets comparativement plus petits, étant donné qu’ils ne rapporteront pas d’argent au box-office.

Fille chauve-souris est en développement depuis plusieurs années maintenant, mais n’a pas encore vraiment trouvé de traction. Joss Whedon était, à un moment donné, attaché à écrire et à diriger l’adaptation. Les Vengeurs cinéaste a quitté le projet suite à son travail sur le Ligue de justice reshoots. Christina Hodson (Oiseaux de proie) a repris les tâches de scénarisation après le départ de Whedon.

Choc statique est un développement plus récent. Le film a été initialement révélé dans le cadre de l’événement virtuel DC FanDome au cours de l’été. Michal B. Jordan (Panthère noire, Credo) a signé pour produire le projet. Il n’y a pas encore de mot sur le casting ou qui pourrait se retrouver dans le fauteuil du réalisateur.

Peut-être que le plus gros avantage est que DC va être une énorme priorité pour WarnerMedia dans son ensemble. Le rapport note qu’il y aura jusqu’à quatre films DC en salles par an à partir de 2022 en plus de ces sorties en streaming. Cela signifie que, dans une année donnée, si tout s’aligne, il pourrait y avoir jusqu’à six nouveaux films DC sortis. C’est une augmentation massive par rapport à ce que nous avons vu au cours des dernières années. Cela s’ajoute aux émissions dérivées qui seront produites pour HBO Max et liées aux films à venir. Il y a un spectacle pour Le Batman centré sur le PD de Gotham City, par exemple. James Gunn a également un Pacificateur série en cours de tournage qui se déroule dans le même univers que l’année prochaine La brigade suicide.

L’idée est d’utiliser les propriétés les plus attrayantes du studio pour attirer les abonnés de HBO Max. WarnerMedia prévoit de sortir toute sa sélection de films 2021 à la fois dans les salles et sur HBO Max aux États-Unis dans le cadre de cette stratégie, motivée par le manque actuel d’activité au box-office, avec de nombreux cinémas fermés dans le monde. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur ces projets seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via le New York Times.

Sujets: Batgirl, Static Shock, HBO Max, Streaming