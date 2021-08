Les filles de Vanessa Bryant rendent hommage à Gianna en recréant une photo de vacances

Au cours de la semaine dernière, Vanessa Bryant a partagé des photos de ses deux semaines de vacances en famille passées en Europe avec ses filles Natalia, 18 ans, Bianka, 4 ans et Capri, 2 ans.

Alors que la plupart des photos montrent Bryant et les filles en train de prendre leurs repas et de s’amuser en Croatie, en France et en Italie, un article est un hommage touchant à sa défunte fille, Gianna.

Vendredi, Bryant, 39 ans, a publié une galerie de clichés côte à côte montrant une image plus ancienne d’une jeune Natalia et Gianna sur l’île italienne de Capri et une photo actuelle de Capri et Bianka assis sur le même banc.

Sur la nouvelle photo, les filles enfilent des robes citron assorties avec leurs cheveux tirés en queue de cheval.

Capri et Bianka. @vanessabryant / Instagram

« Ma petite fille me manque, Gigi. ❤️🍋🇮🇹🍋Mon #2. Mambacita », Bryant a légendé le précieux hommage.

Dans d’autres articles de l’escapade familiale, Bryant a documenté que les filles restaient au frais en jouant dans l’eau.

« Pure joie. ❤️☀️❤️☀️ », a-t-elle écrit aux côtés de Bianka et Capri s’éclaboussant dans les fontaines publiques de Cannes, en France.

Natalia Bryant prend un moment pour poser avec ses sœurs. @vanessabryant / Instagram

Le 26 janvier 2020, Gianna est décédée à l’âge de 13 ans aux côtés de son père Kobe Bryant et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère alors qu’elle se rendait à un match de basket-ball pour les jeunes à la Mamba Academy des vétérans de la NBA à Thousand Oaks.

Le pilote de l’hélicoptère, Ara Zobayan, est décédé dans l’accident avec Kobe, Gigi, John Altobelli, 56 ans, Keri Altobelli, 46 ans, Alyssa Altobelli, 14 ans, Sarah Chester, 45 ans, Payton Chester, 13 ans, et Christina Mauser, 38 ans.

Bryant a également partagé une vidéo d’un restaurant en Croatie où la musique live lui rappelait Kobe et Gianna.

« Écouter Moonlight Sonata au piano dans un restaurant en Croatie était… mais je sais que Kob et Gigi étaient là avec nous. Pas une coïncidence. «

Dans une interview avec People pour la couverture du numéro du 15 mars du magazine, Bryant a déclaré que ses filles l’avaient maintenue.

« Mes filles m’aident à sourire malgré la douleur », a-t-elle déclaré. « Ils me donnent de la force.

Elle a poursuivi: «Cette douleur est inimaginable. Il suffit de se lever et d’avancer. S’allonger dans son lit et pleurer ne changera pas le fait que ma famille ne sera plus jamais la même.