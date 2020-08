Les filles de Sesshomaru dans la conception finale du sport Hanyo no Yashahime

Setsuna et Towa portent la palette de couleurs que nous verrons dans l’anime Hanyo no Yashahime à l’automne 2020

“Hanyo no Yashahime“la suite de”InuYasha” il est sorti il ​​y a quelques semaines avec une histoire qui tournerait autour des filles de Sesshomaru et d’InuYasha lui-même. De plus, il y a quelques jours, nous avons pu jeter un œil à ce que serait Conception finale de Moroha, la fille d’InuYasha et de Kagome. Maintenant, c’est au tour de Setsuna et Towa, Les filles de Sesshomaru et soi-disant rin, ceux qui occupent le devant de la scène.

Designs Setsuna et Towa à Hanyo no Yashahime

Alors, ensuite, nous vous laissons avec les designs finaux des filles de Sesshomaru merci à l’équipe AIR:

Comme nous pouvons le voir, les filles de Sesshomaru – Setsuna d’abord, Towa plus tard – porteront un Palette de couleurs entièrement différente entre eux, ainsi que sur ce que nous avons vu pour Moroha. Également, les vêtements sont également clairement différents, ce qui rend assez évident que le contexte des deux personnages aura peu de points communs – malgré leurs liens familiaux.

La raison à cela, nous nous en souviendrons, est qu’ils séparés à un très jeune âge à travers le tunnel qui transférera l’un des deux au Japon actuel. Ensuite, nous vous laissons avec une partie du synopsis concernant ce que nous verrons dans “Hanyo no Yashahime”:

“Dix ans plus tard, le tunnel reliant deux époques différentes rouvre, permettant Vers WA rejoindre Setsuna, qui est maintenant devenu un chasseur de démons travaillant pour Kohaku. Cependant, à la surprise de Towa, Setsuna semble avoir perdu tous les souvenirs qu’il avait de sa sœur aînée. Avec Moroha, la fille de InuYasha et Kagome, les trois jeunes femmes voyagent dans le temps à travers deux époques différentes pour retrouver un passé perdu ».

