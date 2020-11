Les filles de Darcey Silva l’aiment mais ont jeté de l’ombre sur ses extensions de cheveux

Une fois de plus, le drame a régné en maître sur la nouvelle émission de TLC Darcy et Stacey, mais pas pour les raisons habituelles. Oui, il y avait des accusations de tricherie qui prenaient beaucoup de temps à l’écran, mais ce sont les cheveux de Darcey qui ont attiré le plus d’attention. Ses enfants ont eu des mots francs pour leur mère, selon Celeb Dirty Laundry, et les fans semblent d’accord.

Quel est le dernier drame sur «Darcey et Stacey?

Après être apparu sur Fiancé de 90 jours, les jumeaux Silva ont leur propre spectacle. Darcey et Stacey sont toujours à la recherche de leur bonheur pour toujours, et il semble qu’ils l’aient enfin trouvé. Ou pas. Lors du neuvième épisode de la saison, les choses se sont un peu réchauffées entre Stacey et son mari Florian. Il s’avère qu’il n’a pas été si fidèle après tout. Une grande partie de l’épisode tournait autour de lui, insistant sur le fait qu’il était le mari parfait, même si la preuve vidéo montrait clairement le contraire.

Une fois qu’il a admis qu’il avait trompé Stacey quand elle l’a confronté avec une preuve indéniable, Florian a juré que c’était fini et que cela ne se reproduirait plus. Reste à savoir si cela est vrai ou non dans un épisode ultérieur. Stacey est toujours très amoureuse de Florian et veut croire le meilleur en lui. Darcey n’est pas fan de Florian et pense que Stacey fait une erreur, mais sa sœur ne veut pas l’écouter.

Pendant ce temps, Darcey a finalement quitté Tom Brooks avec un homme nommé Georgi. Les deux vivent actuellement ensemble, même si Georgi est toujours marié. Il voudrait divorcer, mais grâce au coronavirus (COVID-19), il ne peut pas. Comme c’est typique pour les jumeaux Silva, il y avait toujours une sorte de trouble émotionnel pendant le spectacle. Le vrai drame est survenu lorsque les filles de Darcey ont parlé de ses extensions de cheveux.

Les cheveux de Darcey ont été battus par ses enfants

Il ne fait aucun doute que les enfants de Darcey l’aiment, mais comme leur mère, ils peuvent parfois être un peu trop honnêtes. Darcey jouait avec les cheveux de Georgi et sa fille a décidé de prendre la parole. Elle a dit: «Georgi a définitivement de meilleurs cheveux que ma mère. Entre nous. Comme ma mère, quand tout se passe, c’est littéralement comme ce court métrage. Désolé maman. C’est bon. Maman, nous t’aimons toujours. Vos cheveux sont toujours jolis quand ils sont finis. «

Bien qu’il soit doux que ses enfants adorent son nouveau beau Georgi, car il semble qu’il reste un moment dans les parages, c’est aussi un peu choquant qu’ils pensent qu’il a de meilleurs cheveux que Darcey. Les fans ont tendance à être d’accord avec les enfants de Darcey concernant ses cheveux et ont eu des mots forts sur ses choix d’apparence en général.

Les fans ne sont pas très enthousiastes à propos du look évolutif de Darcey Silva

Après sa rupture avec Tom Brooks, Darcey a fait ce que la plupart des femmes font pour se sentir mieux. Elle est allée chercher une nouvelle coiffure. Darcey aurait eu 30 pouces de nouvelles extensions et une couleur blonde pétillante de plage. Même si elle avait l’air très contente du nouveau look, ce n’était pas suffisant. Darcey est ensuite allée chez The Lip Doctor pour faire la moue un peu plus. Elle a reçu de nouvelles injections pour les lèvres avec ses nouveaux cheveux.

Les fans étaient plus que disposés à exprimer leur opinion sur Reddit et ne se sont pas retenus. Alors que certains fans n’aiment pas ouvertement ses nouveaux looks, d’autres sont inquiets pour Darcey. Pourtant, d’autres sont impatients de voir quel nouveau look Darcey sortira ensuite.