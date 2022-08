Les figurines de démarrage Pokemon Scarlet et Violet pourraient devenir des bonus de prévente pour les versions uniquement espagnoles des jeux

Pour les joueurs, les avantages de précommande ne sont pas nouveaux. De nombreux développeurs de jeux souhaitent inciter les consommateurs à acheter des titres immédiatement. Ainsi, ils attirent les clients potentiels en promettant un article unique exclusivement disponible à ceux qui précommandent. Ce n’est rien de nouveau pour la marque Pokemon qui a récemment dévoilé un Pikachu volant pour Pokemon Scarlet et Violet qui pourrait être obtenu en pré-commandant les jeux.

Depuis la sortie de sa bande-annonce la plus récente, Pokemon Scarlet et Violet ont attiré l’attention en ligne. La perspective d’un nouveau bonus de pré-achat pour les jeux fait partie des autres thèmes qui ont été examinés, ainsi que la possibilité d’aborder les gymnases dans n’importe quel ordre et une nouvelle variété régionale de Wooper. Cependant, celui-ci pourrait être plus contraint.

N’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’une rumeur et qu’il n’est pas clair s’il s’agit ou non d’un article exclusif en précommande. Si tel était le cas, l’offre limitée ferait de l’objet un objet de collection recherché à l’instar de ce fac-similé du Grand Bal. En tant qu’éditeur, Nintendo a une histoire de produits liés au jeu spécifiques au verrouillage de région, mais seul le temps nous dira si cette statue est exclusive.

Les passionnés de Pokemon ont beaucoup à dire avant la sortie d’automne de Pokemon Scarlet et Violet, qui arrive bientôt. L’inclusion de cette commande pré-potentielle n’est que l’une d’entre elles. Nemona, le tout nouvel antagoniste, a également suscité de nombreuses conjectures de fans. Les fans peuvent continuer à débattre de l’exclusivité de cet article potentiel pendant que le public est toujours au courant des plans pour cet article de réserve possible.