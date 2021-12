Les figurines Breakin ‘ReAction de Super7 transformeront votre Noël en un boogaloo électrique

Eh bien, nous pouvons tous supprimer et recommencer notre lettre au Père Noël. En haut de la liste ? Pourquoi les figurines Breakin’ ReAction – Pack de 3 de Super7, évidemment ! Le cinéma de 1984 Roder’, avec Adolfo Quinones, Michael Chambers et Lucinda Dickey a reçu le traitement Super7, et ils ont tout mis en œuvre ! Si vous avez déjà commencé à poppin’ et lockin’, vous n’êtes pas seul ! Découvrez notre trio de danse de rue !

Super7 décrit cet incontournable en disant : « Montrez à ces types tendus de Broadway que certains danseurs ont tellement de cœur et d’âme qu’ils ne peuvent pas toujours être contenus par un studio de danse étouffant ! ressemble à une boombox de la vieille école et comprend des figurines métalliques ReAction en édition spéciale d’Ozone, Turbo (avec accessoire de balai) et Special K. Le pack de 3 Breakin’ Boombox vous fera éclater et verrouiller et vous frayer un chemin vers un géant dose de nostalgie des années 80. Si vous voulez que votre collection soit vraiment fraîche, alors vous devriez commander le pack de 3 Breakin’ Boombox ReAction ! »

celui de Joël Silberg Roder’ capitalisé et catapulté le mouvement de la danse, l’amenant à l’avant-garde de la mode, de la musique et, bien sûr, des mouvements sur la piste de danse. Backspins, poppin’ and lockin’, breakin’, headspins, handspins, ils ont imprégné les clubs et les danses de l’école et le lexique même du parent le plus carré. La bande son était de la dynamite ! Nous avons tous soudainement eu besoin d’un pantalon de parachute ! Certains d’entre nous ont certainement subi des blessures en tentant des mouvements qui semblaient défier la gravité. Ça valait la peine! Roder’ uni le monde par la danse.

Adolfo Quiñones a accepté, expliquant: « Quand j’ai rencontré Lucinda Dickey pour la première fois, je n’étais certainement pas prêt à ce que Lucinda Dickey soit cette contrepartie parce que je me disais: » Eh bien, pourquoi devez-vous mettre une personne blanche dans notre monde pour nous valider? ‘ J’ai été surpris par cela et j’en ai ressenti du ressentiment à plusieurs niveaux », dit-il. « Mais ensuite, quand j’ai rencontré Lucinda Dickey, et j’ai travaillé avec Lucinda Dickey, et j’ai pu voir le succès que nous avons fait ensemble, j’ai réalisé que c’était la meilleure décision qui soit jamais arrivée, et je suis heureux que cela passé. En fin de compte, Lucinda Dickey a apporté au hip-hop, à la danse de rue, un aspect qui n’était pas accessible auparavant. C’était fait pour que tout le monde puisse le faire, et c’était accessible à tous.

La bande-annonce vous fera apparaître votre VHS que vous avez enregistrée sur HBO pour revivre le mouvement. Regardez ce petit fouetteur-vivant Ice-T MC-ing ! Qui est-ce qui danse en arrière-plan ? Pourquoi c’est un jeune artiste martial prometteur qui s’appelle Jean-Claude Van Damme. Christopher McDonald, qui incarne actuellement Bob Bennett dans Histoire criminelle américaine, a joué l’agent de Kelly. Il sera toujours Goose dans Graisse 2 pour moi.

Alors maintenant, vous pouvez cocher le cadeau de cette personne spéciale sur la liste. Cette Roder’ Le pack de 3 Boombox est là pour vous. Soyez averti, si vous décidez de vous diriger vers Super7, vous devrez peut-être bloquer du temps dans votre journée. Cette marche dans le passé pourrait prendre toute la nuit !





