Les festivals sont de retour avec des milliers de participants en Nouvelle-Zélande | 45S

Tout semble revenir à la normale, petit à petit. L’étonnement est ce qui a provoqué la réalisation d’un festival massif en Nouvelle Zélande pour des raisons de la nouvelle année, où des milliers de personnes ont assisté à l’événement.

Le concert a eu lieu à Gisbourne, une ville située sur l’île nord du pays. Le festival appartenant à Live Nation, appelé Rhythm and Vines, a eu lieu au milieu des célébrations du Nouvel An dans le territoire océanique où les groupes se sont produits. Fat Freddy Drop, Benee et BROODS.

Environ 20 mille personnes se sont rassemblées lors de l’événement, qui n’étaient pas obligées d’effectuer la si célèbre distanciation sociale et même l’utilisation de masques n’était pas obligatoire parmi les participants. Il convient de noter que la Nouvelle-Zélande est l’un des rares pays à avoir été félicité pour la bonne gestion de la pandémie, où elle est même revenue à la vie telle que nous la connaissions avant la pandémie.

Cependant, ce ce n’est pas le seul événement cela a été fait dans cette nation. Un autre événement appelé Rhythm & Alps a tenu sa 10e édition, mais cette fois à Wanaka, sur l’île du sud; ainsi que le festival Northern Bass à Mangawhai, ville située à seulement une heure d’Auckland, la plus peuplée du pays.

Rappelons-nous que le monde est toujours en débat sur le retour des festivals, des concerts et des événements massifs car la pandémie causée par le covid-19 est toujours en cours. Il semble que l’autre bout du monde revienne déjà à la normale.

Tant mieux pour nos amis néo-zélandais et nous espérons que bientôt cette atmosphère de calme atteindra également tous les coins du monde.