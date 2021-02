Les Ferrailleurs de l’espace NETFLIX: Démarre en top 1, on regarde ce film ? Ça parle de quoi ?

La première superproduction de science-fiction coréenne tournée dans l’espace, « Les Ferrailleurs de l’espace », a atteint le sommet du classement des films de Netflix samedi après sa sortie mondiale vendredi, montrant le potentiel des films de science-fiction coréens malgré quelques défauts.

Les Ferrailleurs de l’espace : Démarre directement top 1 sur NETFLIX, voici de quoi ça parle

Se déroulant en 2092, « Les Ferrailleurs de l’espace » du réalisateur Jo Sung-hee raconte l’histoire d’une équipe de nettoyage de l’espace qui tente de vendre une arme de destruction massive : l’humanoïde Dorothy.

Le film, avec une série de stars comme Song Joong-ki et Kim Tae-ri, a atteint samedi la première place du classement Netflix des films dans au moins 16 pays, dont la France, la Malaisie, la Croatie, la Corée et les Philippines, selon la société d’études de marché FlixPatrol, ce qui marque un début triomphal pour la superproduction spatiale coréenne.

Le film a montré que la Corée est capable de créer des films de l’espace dont la cinétique est comparable à celle des meilleurs films d’Hollywood, établissant ainsi une norme élevée pour les films de science-fiction coréens à suivre. Le film, dont le budget s’élève à 25 milliards de won (22,4 millions de dollars), a fait travailler plus de 1 000 personnes de huit sociétés sur les effets spéciaux et l’infographie.

Outre le fait que le coréen est la langue principale du film, des éléments tels que l’emblématique bâtiment 63 de Yeouido, à Séoul en 2092, figurent dans la séquence d’ouverture, avec le drapeau coréen sur le vaisseau spatial de l’équipe de nettoyage « Victory » et l’équipe jouant à un jeu de cartes coréen qui maintient les caractéristiques coréennes en vie. Le jeu des acteurs garde également le public engagé, en particulier celui de l’acteur vétéran Yoo Hai-jin, qui a montré ses côtelettes comme la voix du robot Bubs.

Si le film a excellé dans de nombreux domaines, il manque cependant de caractère et de développement de l’intrigue.

De nombreux films de science-fiction occidentaux récents dans l’espace, tels que « Interstellaire », « Gravity », « Ad Astra », « Le Martien » et d’autres, ont approfondi la science derrière les aventures spatiales, avec des effets visuels et sonores incroyables pour hypnotiser le public.

« Les Ferrailleurs de l’espace » n’est pas un film avec des héros surnaturels, ni un film avec beaucoup de profondeur scientifique par rapport aux autres films de science-fiction. Scène par scène, le jeu des acteurs, les lignes humoristiques et les effets spéciaux attirent l’attention des spectateurs, mais dans l’ensemble, l’intrigue soulève de nombreuses questions. Par exemple, l’un des méchants sans histoire de fond semble apparaître brusquement à la fin tandis qu’un certain rebondissement semble imposé sans qu’il y ait eu une véritable accumulation.

Le film a été réalisé pour le cinéma, et en le regardant sur un petit écran, on ne pouvait s’empêcher d’imaginer comment il aurait été de le regarder comme prévu. Le film a décidé de sortir sur Netflix après que la sortie en salle ait été repoussée à cause de COVID-19. Le grand écran et les haut-parleurs de qualité des salles de cinéma auraient rendu justice au film.

Les acteurs semblaient conscients de l’inconvénient, comme l’a suggéré l’actrice Kim lors de la conférence de presse de mardi pour « élever le son comme dans une salle de cinéma » afin d’améliorer l’expérience de visionnage. Yoo et Jin Seon-kyu ont également mentionné qu’il existe de nombreuses barres de son abordables sur le marché et suggérant de regarder le film avec un son de qualité.

Jusqu’à présent, aucun projet n’a été annoncé pour la projection du film de 136 minutes dans les salles de cinéma.