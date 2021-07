Les femmes positionnent le cinéma mexicain pour leur façon de raconter des histoires

Chaque fois qu’il est question d’un nouveau film ou d’une nouvelle série avec un thème lié au crime organisé et/ou au trafic de drogue, la réaction du public met une division manifeste sur la table. D’un côté, il y a ceux qui sont attirés par ce contenu pour des raisons telles que la morbidité, la violence, le goût pour l’attirail de la narcoculture et l’utopie de ressentir avec le pouvoir d’un baron de la drogue.. De l’autre, il y a les gens qui reculent devant ces productions considérant qu’ils exaltent le crime et que la barbarie est exploitée.







Au cours de la dernière décennie, série comme La Reine du Sud, Le Seigneur des Cieux, Camelia la Texane, El Chapo, Señora Acero Oui Narcos, ont été très bien accueillis par un secteur de spectateurs fascinés par les figures des trafiquants de drogue, ce qui n’est pas nouveau, car depuis la fin des années soixante-dix ce goût pour les criminels est né à travers les corridos de Los Tigres del Norte, Los Cadetes de Linares, Ramón Ayala et ses Braves del Norte.

Mais tout le public ne les perçoit pas de cette façon. Au contraire, ils refusent de consommer des histoires où les trafiquants de drogue sont dépeints comme des dirigeants habilités avec des touches d’humilité pour aborder leurs origines et le ton des martyrs dans leurs chutes ou leurs malheurs. Ils pensent que ce profil les rend plus comme des héros et des héroïnes que ce qu’ils représentent réellement.

Ces extrêmes ont trouvé un terrain d’entente grâce à la priorité accordée aux victimes du crime organisé, du trafic de drogue et de la corruption dans notre pays. Et pour que cela se produise, ce sont les femmes qui ont changé le cours de la lutte contre la dure réalité qui existe dans tout le Mexique. Avec des films, des séries ou des documentaires, leurs histoires ont orienté la sensibilité vers des personnes qui subissent directement ou collatéralement les effets de l’horreur.

Cinéastes, scénaristes, directeurs de la photographie, actrices, producteurs et journalistes, ils se sont occupés approfondir ce qui est le plus ignoré par les autorités et une partie de la société conséquence de la violence qui règne sur le territoire national, c’est-à-dire les sentiments de ceux qui restent brisés et incomplets à cause d’un meurtre, d’un viol, d’un enlèvement ou d’une disparition.

Ils vont aussi directement au sentiment que toute personne ordinaire refuse de parler à la maison parce qu’ils considèrent cela comme un scénario improbable, en plus de cela, cela altère le fait même d’y penser. Quoi? La peur que le jour le moins attendu cela puisse arriver à un membre de la famille, ou à la personne qui s’aime le plus. Aussi rude et douloureux que cela puisse être, la possibilité est latente. C’est peut-être pourquoi, à travers leur travail, les femmes qui captent la douleur humaine à l’écran nous guident vers la réflexion que cette réalité, malgré sa dureté, est l’occasion de générer de l’empathie avec les victimes.







Tatiana Huezo (directrice de Nuit de feu), Fernanda Valadez et Astrid Rondero (respectivement réalisatrice et scénariste de Pas de signes particuliers), Monika Revilla (scénariste pour Nous sommes), Teodora Mihai (Civil), Karla Casillas (recherche en Les trois morts de Marisela Escobedo), Mercedes Hernández (actrice de Pas de signes particuliers), Arcelia Ramírez (actrice de Civil), sont quelques exemples de femmes qui ont assumé non seulement un engagement professionnel dans leur métier ou leur profession, mais aussi comme la voix de toutes ces victimes que le trafic de drogue, le crime organisé et l’impunité ont détruit leur vie.

Cette attention et ce sérieux qu’ils accordent aux victimes s’étend également à la qualité de leurs œuvres, à tel point qu’elles ont été primées hors du Mexique et impactées à l’étranger. Sa présentation dans les festivals, parmi lesquels le Festival de Cannes se démarque, Cela motive la presse d’autres pays à se tourner vers le cinéma mexicain qui dégage des applaudissements, une grande acceptation critique et même des émotions en surface, comme une larme peut être.

Si les histoires et les manières de les raconter ci-dessus coïncident en quelque chose, c’est qu’au final elles laissent un vide urgent à combler chez le spectateur, ce qui s’accomplit dans le désir immédiat de vouloir serrer dans ses bras leurs personnages (les victimes), soit pour prêter une épaule à leurs pleurs, soit comme geste de compréhension de leur douleur.