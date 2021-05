Les femmes mènent une marche contre la privatisation

Des milliers de travailleurs, emmenés par des femmes, ont protesté ce jeudi 13 sur l’île du Vieux San Juan, contre la privatisation de la centrale électrique de Porto Rico.

La marche de la famille de l’énergie, comme l’appelait l’Union des travailleurs de l’électricité et de l’irrigation (Utier), a ratifié son rejet de la livraison de l’entreprise publique au consortium nord-américain LUMA Energy, considérant qu’elle nuit au peuple portoricain dans tous les sens.

Avec une banderole à une extrémité de l’avenue qui mène au Capitole, siège de l’Assemblée législative dans le secteur de la Puerta de Tierra, les femmes ont exigé que le dirigeant portoricain Pedro R. Pierluisi écoute les demandes du peuple.

«Pierluisi écoute les gens; annule le contrat avec LUMA », a déclaré dans la bannière affichée par les travailleurs de PREPA au début de la manifestation, avec le président d’Utier (syndicat), Ángel Figueroa Jaramillo.

La société américano-canadienne, dont l’arrivée à Porto Rico est un mystère, ne contribuera pas un seul centime au processus de privatisation, il appartiendra donc à la population de payer 1,5 milliard de dollars américains dans 15 ans.

Les membres d’Utier ont averti qu’ils ne s’arrêteront pas tant que leurs réclamations contre LUMA Energy n’auront pas été traitées.

Figueroa Jaramillo a déclaré que le gouverneur Pierluisi, qui s’est rendu à Washington ce jour-là, doit écouter les demandes de la population, car non seulement le coût de la facture d’électricité augmentera, mais les travailleurs seront également déplacés.

Les membres d’Utier et d’autres organisations d’employés de l’État AEE, ainsi que les retraités de l’AEE, l’Association des cadres et le Syndicat des travailleurs indépendants, en plus d’autres secteurs de solidarité.

Parallèlement, le président de la Chambre des députés, Rafael Hernández Montañez, a averti que la livraison de 750 millions de dollars américains à LUMA Energy ne serait pas approuvée, comme l’exige le Conseil de surveillance imposé par Washington au gouvernement insulaire.

Le consortium nord-américain prévoit de reprendre le transport et la distribution d’électricité dans le pays le 1er juin.

Parmi les participants à la marche se trouvait le sénateur Rafael Bernabe, du Mouvement Vitória Cidadã (MVC), qui a souligné, comme promis, qu’il n’abandonnerait pas le combat dans la rue.

Le coordinateur général du MVC, Manuel Natal Albelo, était également présent, qui a exhorté le gouverneur à suspendre ce contrat, qui n’était apparemment pas le produit d’une analyse rigoureuse, comme celle menée par Utier, donc il est préjudiciable à la pays.

« Nous comprenons qu’il s’agit d’un contrat onéreux pour tous, chez eux et dans leurs petites et moyennes entreprises, qui verra augmenter les tarifs de l’électricité et de l’eau, et s’ils avaient fait une analyse rigoureuse, ils auraient conclu que cela est un mauvais contrat », a déclaré l’ancien législateur.