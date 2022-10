Les femmes iraniennes font preuve de bravoure dans la lutte pour le droit de choisir

Le 16 septembre 2022, Mahsa Amini, 22 ans, est décédée à Téhéran, en Iran, alors qu’elle était détenue par la police.

Au lendemain de sa mort suspecte, des protestations ont éclaté à travers le pays.

Amini avait été arrêtée par la « police des mœurs » iranienne pour ne pas avoir correctement attaché son hijab.

La loi iranienne sur le hijab érige en crime le fait pour les femmes d’être vues en public sans se couvrir les cheveux et de porter des vêtements islamiques modestes.

Le gouvernement affirme que la jeune femme est décédée d’une maladie cardiaque préexistante, mais les citoyens iraniens pensent qu’elle a été battue à mort.

Depuis la mort de Mahsa, des manifestations anti-régime ont commencé dans la capitale et dans tout l’ouest de l’Iran.

Les femmes ont enlevé leur hijab avec défi et ont scandé « Mort au dictateur » en référence au guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

Des dizaines de manifestants ont été tués et des centaines arrêtés dans les violents affrontements qui ont eu lieu depuis, mais les femmes iraniennes ne reculent pas, déterminées à se voir enfin libérées de l’oppression qui les ronge depuis longtemps.

Mais les femmes iraniennes ne se battent pas seulement pour elles-mêmes – leur combat est pour les femmes du monde entier.

Partout dans le monde, les femmes sont privées de liberté.

Alors que les femmes musulmanes d’Iran brûlent leur hijab, les femmes musulmanes de France se battent pour leur droit d’en porter un.

Aux États-Unis, les femmes se voient refuser le contrôle de leur santé reproductive.

Toutes ces protestations et ces combats sont une question de choix et, pour les femmes en Iran et dans le monde, la perte et le déni de choix pourraient mettre leur vie en danger.

La domination et la violence contre les femmes iraniennes ne datent pas d’hier.

Ils ont fait face à plus de 40 ans d’oppression par le gouvernement patriarcal, et ils en ont assez.

Avant l’arrivée au pouvoir du régime actuel en 1979, les femmes iraniennes avaient accès à l’enseignement supérieur, à des carrières prestigieuses avec un salaire égal, des droits reproductifs, et pouvaient voter et occuper des fonctions politiques.

Les femmes avaient le droit de choisir les vêtements qu’elles portaient et créaient un changement systémique par l’activisme.

Ils ont même adopté une loi sur la protection de la famille éliminant la polygamie et exigeant des mariages plus équitables.

Tout a changé en 1979 lorsque la loi sur la protection de la famille a été annulée par Khamenei.

Les femmes iraniennes n’ont pas pris la nouvelle en silence – pendant trois jours, les femmes déterminées ont défilé en signe de protestation, obligeant le guide suprême à reculer.

La victoire a été de courte durée car, en 1980, Khamenei avait accru son pouvoir politique, imposé le port du voile aux femmes et renvoyé toutes les femmes juges du pays.

Malgré les protestations des femmes iraniennes, en 1983, le port du voile obligatoire était devenu une loi et elles avaient été dépouillées des droits pour lesquels elles s’étaient tant battues.

Au cours des décennies suivantes, les femmes ont vu leurs droits à l’autonomie encore diminués.

La République islamique a imposé des restrictions à leurs droits de mariage, de divorce et de garde d’enfants.

L’âge qu’une fille pouvait légalement se marier a été réduit à 9 ans, puis à 13 ans, les femmes devaient obtenir l’autorisation d’un tuteur masculin pour quitter le pays, toute personne qui s’y opposait était arrêtée ou pire et de nombreuses féministes iraniennes s’exilaient volontairement, choisissant de lutter contre la guerre civile. bataille des droits de loin.

Dans les années 1990, une période connue sous le nom de « révolution rose » a commencé en Iran.

Les femmes rebelles ont commencé à porter du maquillage et des foulards colorés et à faire leurs propres choix vestimentaires conservateurs.

Tant de femmes se sont jointes à la manifestation silencieuse que la police n’a pas eu les moyens de les arrêter.

Ce petit succès a donné aux femmes iraniennes la confiance dont elles avaient besoin pour aller de l’avant.

Depuis lors, ils ont tranquillement et constamment continué à s’unir et à s’assurer que toutes les femmes obtiennent les droits humains fondamentaux auxquels elles ont droit.

En particulier, les femmes d’Iran se sont organisées en masse pour résister au port obligatoire du voile qui leur est imposé.

Il y a eu un afflux de vidéos sur les réseaux sociaux nous montrant le harcèlement et les traitements inhumains auxquels ils sont confrontés lorsqu’ils choisissent de simplement porter leurs propres cheveux.

La mort suspecte d’Amini semble avoir fait éclater une poudrière d’émotion que les femmes iraniennes avaient retenue toute leur vie.

Sa mort signifiait que le gouvernement iranien ne se souciait pas des droits des femmes ni de leur vie.

Malgré les mesures choquantes que le gouvernement prend pour les faire taire une fois de plus, les femmes continuent de se battre, déterminées à tenir bon.

Cette fois-ci, la revendication est simple, mettre fin à la subordination des femmes et à l’idéologie théocratique.

Les femmes veulent le droit de choisir si elles portent un hijab, et pourquoi une personne devrait-elle être privée du droit de choisir ce qui se passe sur son corps ?

La République iranienne a utilisé toutes les tactiques pour arrêter le soulèvement.

Les citoyens ont vu leurs téléphones et leur service Internet restreints, limitant les communications vitales avec le monde extérieur.

Pourtant, les femmes naturellement furieuses persistent dans leur quête d’équité et d’égalité.

Assis dans le confort privilégié de nos propres salons, il est difficile d’imaginer vivre sous le règne d’un régime aussi oppressif.

Partout dans le monde, les femmes en prennent note et réfléchissent à ce qu’elles peuvent faire pour aider.

Nous comprenons comment nos expériences en tant que femmes dans ce monde sont interconnectées.

Nous comprenons que nous sommes plus forts ensemble et que nous devons rester solidaires.

Les femmes iraniennes mènent la charge avec le genre de courage et de bravoure que la plupart d’entre nous ne pourraient jamais imaginer.

Cette fois, ils pourraient bien gagner.

NyRee Ausler est awécrivain de Seattle, Washington, et auteur de sept livres. Elle couvre le style de vie, le divertissement et les actualités, et le contenu centré sur soi, ainsi que la navigation sur le lieu de travail et les problèmes sociaux.