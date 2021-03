Les femmes gèrent directement les ressources naturelles, ce qui est important pour voir la crise climatique à travers un prisme de genre

Les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la crise climatique en cours, car elles gèrent directement les ressources naturelles dans la plupart des communautés via des activités telles que la collecte de l’eau et la production alimentaire, ce qui rend essentiel de considérer tous les domaines de la recherche environnementale avec une perspective de genre, disent les scientifiques. «Alors que le changement climatique continue de rendre les sources d’eau volatiles et rares, les femmes et les groupes marginalisés risquent le plus de perdre en raison de leur position dans la dynamique de l’eau», a déclaré Martina Angela Caretta, géographe féministe et maître de conférences à l’Université de Lund en Suède. PTI.

Caretta, qui est l’auteur principal de la coordination du chapitre sur « l’eau » pour le 2e groupe de travail du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies, a déclaré que les femmes sont particulièrement touchées en raison de leur exclusion des rôles décisionnels dans la gestion de l’eau et irrigation.

«L’eau en tant que moyen de production agricole est dominée par les hommes à travers un hydro-patriarcat, ce qui signifie que la subordination des femmes dans les sociétés et les communautés dominées par les hommes se reflète dans le secteur de l’eau», a-t-elle déclaré.

«Cet accès inégal se manifeste par l’acte de chercher de l’eau, dans lequel les distances parcourues pour l’eau vont augmenter, les conditions de santé des femmes se détérioreront et elles deviendront plus dépendantes des hommes pour leurs revenus», a expliqué la géographe féministe.

Debra Roberts, chef de l’unité des initiatives de villes durables et résilientes de la municipalité d’eThekwini à Durban, en Afrique du Sud, est du même avis.

Selon Roberts, les jeunes filles et les femmes sont privées de statut social dans de nombreux cas – de ne pas apprendre à nager, à leur manque d’accès aux opportunités d’éducation – limitant leur capacité d’adaptation au milieu de la crise climatique.

Les femmes sont également touchées de manière disproportionnée par la dégradation de l’environnement due aux opérations minières industrielles dans le monde.

Citant ses recherches antérieures avec Sofia Zaragocin à l’Universidad de San Francisco en Équateur, Caretta a déclaré que l’extraction à grande échelle d’eau pour l’exploitation minière en Amérique du Sud est liée à la dépossession de territoire, à la contamination et à une augmentation de la violence sexiste. qui affectent directement les femmes. »

«En particulier, les femmes autochtones sont affectées par ces impacts sur l’eau car elles sont construites comme gardiennes de la culture et des ressources naturelles, en plus d’être des mères», a-t-elle expliqué.

Afin de contester ces inégalités, le climatologue a affirmé qu’il est essentiel de renforcer et de reconnaître l’organisation active et continue que les femmes d’Amérique latine font contre ces industries extractives.

Caretta a déclaré que les expériences vécues par les femmes dans ces communautés doivent être intégrées dans les processus de prise de décision, «qu’il s’agisse de réunions du conseil municipal ou de rapports de la Banque mondiale».

Roberts est d’accord, ajoutant qu’il est essentiel que les scientifiques comprennent les personnes et les systèmes sociaux qui utilisent leurs découvertes.

«C’est pourquoi la compréhension de la politique et de l’histoire devrait être une condition préalable pour quiconque travaille dans les sciences appliquées. Cette compréhension de la relation entre la science et la société est restée avec moi et a informé ma carrière ultérieure dans la science du changement climatique », a déclaré Roberts PTI.

«Comment briser la hiérarchie du pouvoir et comment construire l’équité? Comment tous les projets d’adaptation et d’atténuation, les projets de développement durable peuvent-ils briser la cécité entre les sexes? », Sont des questions qui doivent être abordées dans la recherche sur le changement climatique, selon le professeur Joyashree Roy du Département de l’énergie, de l’environnement et du climat de l’Asian Institute de la technologie en Thaïlande.

Caretta a ajouté que les chercheurs doivent avoir une meilleure conscience de leurs privilèges et de la dynamique de pouvoir inégale entre leurs participants à la recherche «sur le terrain» et eux-mêmes.

«Je suis peut-être partial, mais je crois que tous les géographes devraient être des géographes féministes. En ajoutant une couche de recherche sur l’expérience vécue et les subjectivités des humains, nous pouvons mieux comprendre et informer les interactions environnementales », a-t-elle expliqué.

Une façon de surmonter les effets inégaux de la crise climatique serait de faire en sorte que davantage de femmes scientifiques étudient ses effets, estime Roy.

«Les femmes représentent actuellement moins de 30% des chercheurs dans le monde et des études récentes ont montré que les femmes dans les domaines des STEM publient moins, sont moins payées pour leurs recherches et ne progressent pas aussi loin que les hommes dans leur carrière», a-t-elle déclaré. PTI.

La pandémie COVID-19 a ajouté à ces problèmes,

«La pandémie a considérablement inversé le cours de l’égalité des sexes. Pendant la pandémie, les universitaires masculins ont profité du travail à domicile pour produire article après article pour publication, tandis que les femmes scientifiques portent le double fardeau des travaux ménagers et du travail professionnel », a ajouté le professeur de l’Université de Lund.

