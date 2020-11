Les femmes enceintes sont exposées à un risque accru de COVID-19 et ont besoin de soins intensifs que les femmes non enceintes

Plus important encore, les femmes enceintes étaient exposées à un risque accru de décès de 70% par rapport aux femmes non enceintes qui présentaient des symptômes.

Les chercheurs ont déclaré qu’il était important de prendre des précautions pour éviter l’infection et de limiter les interactions pour éviter les personnes qui auraient pu être exposées.

Les responsables de la santé américains ont ajouté lundi la grossesse à la liste des conditions qui placent les personnes atteintes de COVID-19 à un risque accru de développer une maladie grave, y compris un risque accru de décès.

Alors que la plupart des femmes enceintes infectées par le coronavirus ne sont pas tombées gravement malades, la nouvelle mise en garde est basée sur une vaste étude qui a examiné des dizaines de milliers de femmes enceintes qui avaient COVID-19 symptômes.

L’étude a révélé qu’elles étaient beaucoup plus susceptibles de nécessiter des soins intensifs, d’être connectées à un appareil spécialisé de pontage cœur-poumon et de nécessiter une ventilation mécanique que les femmes non enceintes du même âge qui avaient COVID-19. symptômes. Plus important encore, les femmes enceintes étaient exposées à un risque accru de décès de 70% par rapport aux femmes non enceintes qui présentaient des symptômes.

L’étude des Centers for Disease Control and Prevention, la plus grande étude de ce type à ce jour, a examiné les résultats de 409 462 femmes symptomatiques âgées de 15 à 44 ans qui ont été testées positives pour le coronavirus , Dont 23 434 étaient enceintes.

«Nous disons maintenant que les femmes enceintes courent un risque accru de maladie grave. Auparavant, nous disions qu’ils «pourraient» présenter un risque accru de maladie grave », a déclaré Sascha Ellington, un scientifique de la santé au CDC et l’un des auteurs de la nouvelle étude.

Pourtant, Ellington a souligné que le risque global de complications et de décès était faible.

«Le risque absolu de ces issues graves est faible chez les femmes de 15 à 44 ans, quel que soit le statut de grossesse, mais ce que nous constatons est un risque accru associé à la grossesse», a-t-elle déclaré.

Le Dr Denise Jamieson, présidente de la gynécologie et de l’obstétrique à l’École de médecine de l’Université Emory, a déclaré que les nouvelles données soulignent l’importance pour les femmes enceintes de prendre des précautions supplémentaires pour éviter l’exposition au virus, notamment en évitant les rassemblements sociaux et les interactions avec les gens – même les membres des leurs. ménages – qui peuvent avoir été exposés ou être infectés.

«Ce sont de nouvelles informations qui s’ajoutent au corpus croissant de preuves, et soulignent vraiment l’importance de la protection des femmes enceintes contre le COVID», a déclaré Jamieson. «Il est important qu’ils portent un masque et évitent les personnes qui ne portent pas de masque.»

Mais, a-t-elle déclaré, les femmes ne devraient pas sauter les visites de soins prénatals et doivent obtenir les vaccins dont elles ont besoin, comme le vaccin contre la grippe, et a noté que l’étude indique que les femmes enceintes devraient avoir accès à un COVID-19 sûr et efficace. vaccin, une fois disponible.

Une étude antérieure n’a pas trouvé de risque de décès plus élevé chez les femmes enceintes COVID-19 patientes, mais les patientes enceintes de la nouvelle étude étaient 1,7 fois plus susceptibles de mourir que les patientes non enceintes. Cela représentait un taux de mortalité de 1,5 pour 1 000 cas parmi les femmes enceintes symptomatiques, contre 1,2 pour 1 000 cas de femmes symptomatiques qui n’étaient pas enceintes.

Même après avoir ajusté les différences d’âge, de race, d’origine ethnique et de problèmes de santé sous-jacents comme le diabète et les maladies pulmonaires, les femmes enceintes étaient trois fois plus susceptibles que les femmes non enceintes d’être admises dans une unité de soins intensifs et 2,9 fois plus susceptibles de recevoir des soins mécaniques. ventilation.

L’étude a également mis en évidence les disparités raciales et ethniques. Près d’un tiers des femmes enceintes qui avaient un COVID étaient hispaniques. Et alors que les femmes noires représentaient 14% des femmes enceintes incluses dans l’analyse, neuf des 34 décès étaient des femmes noires.

Ellington a souligné l’importance de prendre des précautions pour éviter l’infection, affirmant que les femmes enceintes devraient limiter les interactions pour éviter les personnes qui pourraient avoir été exposées.

«Les femmes enceintes devraient être informées de l’importance de rechercher rapidement des soins médicaux si elles présentent des symptômes», ont écrit les auteurs.

Une étude plus petite, également publiée lundi par le CDC, a rapporté que les femmes testées positives pour le coronavirus avaient un risque accru d’accoucher prématurément, constatant que 12,9% des naissances vivantes parmi un échantillon de 3 912 femmes étaient des naissances prématurées, contre 10,2% dans la population générale. L’échantillon n’était pas représentatif à l’échelle nationale, mais les résultats font écho à des rapports antérieurs qui mettaient en garde contre un risque plus élevé d’accouchements prématurés.

Parmi 610 nouveau-nés testés pour le coronavirus , 2,6 pour cent étaient positifs, la plupart des infections se produisant chez les bébés dont les mères avaient l’infection dans la semaine suivant l’accouchement.

Roni Caryn Rabin c.2020 The New York Times Company

