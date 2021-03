Les femmes en Afrique sont plus susceptibles de mourir des complications de la grossesse que du COVID-19: ONU

L’étude a révélé qu’elles peuvent mourir de complications liées à la grossesse en raison d’un accès limité aux services de reproduction depuis le début de la pandémie.

Le continent a déjà un accès limité aux soins sexuels et reproductifs, mais il a été aggravé par les restrictions du COVID-19 pour enrayer sa propagation.

Les femmes en Afrique sont moins susceptibles de mourir du COVID-19 que les hommes, mais plus susceptibles de succomber à des complications maternelles en raison d’un accès limité aux services de reproduction depuis le début de la pandémie, a déclaré jeudi l’ONU, citant des rapports. Une étude de 28 pays africains, dont la Guinée, Maurice et l’Ouganda, a montré qu’en moyenne les femmes représentaient une proportion légèrement plus faible de coronavirus infections et décès par rapport aux hommes. Globalement, environ 41% des COVID-19 signalés les cas étaient des femmes, même si les chiffres variaient largement de 31 pour cent au Niger à plus de 57 pour cent en Afrique du Sud.

« Dans la plupart des pays, les femmes sont un peu moins susceptibles de mourir du COVID-19 que les hommes », a déclaré le directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique, Matshidiso Moeti, lors d’une conférence de presse en ligne.

Mais la pandémie a mis au jour des lacunes dans les services de santé, les femmes souffrant le plus d’un accès perturbé aux soins.

« Il y a eu une augmentation des décès maternels dans 10 pays », a déclaré Moeti, faisant référence à une autre étude qui a rassemblé des données entre février et juillet 2020.

Les sauts les plus élevés ont été enregistrés aux Comores, au Mali, au Sénégal et en Afrique du Sud.

L’accès aux soins sexuels et reproductifs était déjà pauvre sur le continent avant le coronavirus frapper.

Mais l’accès a été aggravé par les restrictions visant à endiguer la propagation du COVID-19 , poussant plus de femmes à rechercher des avortements informels risqués, a expliqué Moeti.

Les hôpitaux surchargés étaient souvent incapables de voir les patients recherchant un non-coronavirus services connexes, a-t-elle ajouté.

Des données supplémentaires sont encore nécessaires pour déterminer l’ampleur totale de l’effet.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂