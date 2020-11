Les favoris No-Cook de Barefoot Contessa sont achetés en magasin

Si la planification du menu de Thanksgiving devient stressante, il est parfaitement acceptable de prendre quelques raccourcis. Ina Garten soutient pleinement cette idée, en proposant les hors-d’œuvre les plus simples sans cuisson qui satisferont les invités sans être trop copieux ni prendre le temps de se préparer.

Ina Garten dit ne pas trop penser aux apéritifs de Thanksgiving

Bien que Garten soit connue pour ses plats fabuleux, elle n’est pas opposée à l’utilisation des hacks qu’elle a appris au fil des ans. Un grand choix pour Garten est d’utiliser des articles achetés en magasin pour gagner du temps et elle a conseillé à un fan de le faire quand ils lui ont posé des questions sur les apéritifs de Thanksgiving.

Lors d’une émission spéciale de Thanksgiving de Food Network en 2009, un spectateur a demandé comment préparer des amuse-gueules pour les vacances. «Ma famille ne mange pas le dîner de Thanksgiving avant le milieu de l’après-midi», a écrit le fan, «Normalement, nous avons du bœuf séché avec du fromage à la crème roulé autour d’un cornichon, des boulettes de viande, peut-être un cocktail de crevettes.

Ils ont poursuivi: «Pourriez-vous s’il vous plaît me fournir une nouvelle idée qui deviendra une ancienne favorite de la famille?»

La réponse de Garten – supprimez les amuse-gueules impliqués et servez plutôt quelque chose de léger et de facile à préparer. «En fait, j’ai une excellente idée… n’en faites pas.»

Ina Garten partage le conseil d’apéritif de Thanksgiving le plus simple de tous les temps

Il s’avère que la réponse à cette question d’apéritif est tellement plus facile que vous ne l’auriez pensé que le Barefoot Contessa suggérerait. Garten a déclaré qu’elle proposait des amuse-gueules sans cuisson achetés en magasin et pas trop copieux afin de ne fournir qu’une petite collation avant le grand repas.

«Restez très simple et passez votre temps à préparer un bon dîner de Thanksgiving. C’est ce que je fais – des apéritifs sans cuisson », a-t-elle expliqué. « Quelle belle façon de démarrer une fête. »

«Je prends trois petits bols – j’aime les bols en argent – et je les remplis de collations achetées en magasin», a déclaré Garten. «Comme les noix de cajou grillées et salées, de très bonnes, des croustilles salées – les adoraient quand elles étaient enfants, elles sont délicieuses avec les boissons.

Elle a poursuivi: «Et puis j’aime quelque chose de vinaigré, comme une baie de câpres. Trois petits goûts pour que les gens ne se remplissent pas, ils ont quelque chose à manger avec un verre de vin.

«Trois bols, pas de cuisine. C’est aussi simple que ça », a-t-elle ajouté.

Ses idées de table de Thanksgiving sont simples aussi

Garten a également partagé sa sagesse de mise en place de Thanksgiving dans le passé et, sans surprise, elle va avec des articles d’épicerie achetés en magasin pour faire une belle table sans trop de tracas.

Dans une vidéo de Food Network, Garten a partagé quelques conseils de décoration de table, allant de l’utilisation de tulipes orange vibrantes à l’utilisation de groupements de petites citrouilles et d’une variété d’articles comestibles qui plairont à coup sûr à tous les invités.

Garten a déclaré à propos de la table savoureuse: «Je vais juste avoir de délicieuses choses à servir avec du café et les faire juste au milieu de la table.» Elle a ajouté: « La décoration est le dessert. »

La table comprend un certain nombre de collations et de fruits en bouchées, tels que des poires, des raisins et des caramels enrobés de chocolat garnis de sel de mer, servis sur des piédestaux et des assiettes à pieds.