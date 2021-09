Les favoris de James Bond incluent Rege-Jean Page, Henry Cavill et One Unexpected Surprise?

Avec Pas le temps de mourir enfin prévu pour une sortie en octobre suite à une série de retards, le mandat de Daniel Craig en tant que 007 prendra bientôt fin, laissant le rôle convoité de James Bond vide. Eh bien, le studio ne perdrait pas de temps à envisager son remplacement, et selon des sources, trois acteurs se sont imposés clairement comme les premiers ; Bridgerton en petits groupes Régé-Jean Page, Homme d’acier la star Henry Cavill, et 1917 vedette George MacKay.

« Ils parlent de Regé, mais les producteurs d’obligations ne prennent de décision qu’après Pas le temps de mourir est publié », a déclaré la source anonyme dans un rapport de Page Six. « Ils se concentrent sur la grande finale de Daniel Craig. Mais Henry Cavill est également toujours en lice, il est beaucoup plus célèbre maintenant que lorsque son nom est apparu pour la première fois. Un autre nom est George MacKay. L’un des producteurs de 1917 est venu à Bond et suggère George. Il est question de redémarrer la franchise Bond après Daniel Craig avec quelqu’un de plus jeune, et il pourrait faire l’affaire. »

Maintenant, alors que les deux premiers noms sont au premier plan des listes de remplacement potentiels de James Bond depuis un certain temps, le troisième est un peu plus surprenant. Connu pour des rôles comme Fierté, Capitaine fantastique, véritable histoire du gang Kelly, et le drame de la Première Guerre mondiale 2019 1917, George MacKay est clairement une étoile montante, et à 29 ans, ce serait l’âge idéal pour succéder à Daniel Craig si le studio décidait de faire une courte pause avant de redémarrer la franchise.

MacKay est un choix intéressant pour assumer le rôle de l’espion le plus célèbre de Grande-Bretagne, et est certainement un choix moins évident que les deux Henri Cavill et Régé-Jean Page. Mais peut-être que cela jouera en sa faveur, le studio se demandant sans aucun doute comment ils peuvent se rafraîchir et continuer les aventures de 007 après le départ de Craig. Selon la source, cela aide également que MacKay ait travaillé avec Chute du ciel réalisateur Sam Mendes dans le passé, avec un producteur anonyme de 1917 en apportant leur soutien aux aspirations de MacKay’s Bond.

Pour l’instant, le chant du cygne de Daniel Craig Pas le temps de mourir n’a pas encore de théâtres. Se déroulant cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld, Pas le temps de mourir découvre que James Bond a quitté le service actif. Sa vie paisible est de courte durée et il est approché par son ami et officier de la CIA Felix Leiter, qui fait appel à son aide dans la recherche de Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Lorsqu’il devient évident qu’Obruchev a été enlevé, Bond doit affronter un méchant dont les stratagèmes pourraient entraîner la mort de millions de personnes.

Mettant en vedette la dernière sortie de Daniel Craig en tant que 007, Pas le temps de mourir est réalisé par Cary Joji Fukunaga d’après un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge. Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Rory Kinnear et Ralph Fiennes reprennent leurs rôles des films précédents, avec Rami Malek, Lashana Lynch, Ana de Armas, Dali Benssalah, Billy Magnussen et David Dencik rejoignant le exprimés en tant que nouveaux personnages.

Pas le temps de mourir aura enfin sa première mondiale au Royal Albert Hall de Londres le 28 septembre 2021, suivie de sa sortie en salles le 30 septembre 2021 au Royaume-Uni et le 8 octobre 2021 aux États-Unis. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Page Six.

