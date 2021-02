Les faux vaccins quittent l’Europe en alerte

L’Office européen de lutte antifraude (Olaf, acronyme en anglais) a averti aujourd’hui les gouvernements de l’Union européenne (UE) de «garder un œil sur les offres de vaccins contre le covid-19», car elles sont «très souvent fausses».

Dans un communiqué, la directrice générale d’Olaf, Ville Itälä, souligne qu’elle a « entendu de nombreux rapports d’imposteurs offrant des vaccins aux gouvernements de toute l’UE », prétendant se faire « faussement » se faire passer pour des représentants « d’entreprises légitimes » et « prétendant avoir, ou avoir accès à des vaccins ».

Soulignant que ces types d’offres « peuvent prendre de nombreuses formes » – de « la livraison d’exemplaires pour garantir le premier paiement, puis la disparition avec l’argent » à la « livraison de lots de faux vaccins » – Ville Itälä, a averti que tous en ont un élément en commun: ils sont faux.

«Ce sont des escroqueries organisées pour frauder les autorités nationales qui cherchent à augmenter le taux de vaccination pour assurer la sécurité de leurs citoyens. Ils doivent être arrêtés au plus vite », souligne le directeur général d’Olaf.

Dans ce contexte, Itälä rapporte que l’organisme européen a ajouté un niveau supplémentaire à son enquête actuelle sur les faux produits de protection contre le covid-19, dans le but de «lutter contre le commerce illicite de vaccins contre le covid-19.

Selon le responsable, ce commerce illicite peut être «éventuellement provoqué par des importations illégales [de vacinas] vers l’UE »ou par la« commercialisation de médicaments frauduleux ».

«Nous partagerons activement les informations que nous recevons sur ces tentatives de fraude avec nos partenaires dans l’UE, dans les États membres et dans le monde. Nous travaillerons avec eux pour contrer ces arnaques et aiderons les autorités à déterminer la véritable identité des individus et des entreprises derrière ces tentatives, qui mettent en danger la vie humaine et les finances publiques dans une période de grandes difficultés », lit-on dans le communiqué.

L’avertissement de l’Office européen de lutte antifraude intervient après la publication vendredi dernier par le portail d’informations Euractiv d’un article citant des déclarations du Premier ministre tchèque Andrej Babis selon lesquelles la société pharmaceutique AstraZeneca avait proposé un achat parallèle de vaccins à votre gouvernement.

Dans l’article, Babis rapporte que, «alors qu’AstraZeneca a refusé de livrer 80 millions de doses à l’UE», la République tchèque et trois autres États membres de l’UE «ont reçu des offres récurrentes de ce vaccin» par le biais d’un «intermédiaire à Dubaï».

«Croyez-moi, nous aurions certainement saisi cette opportunité si elle avait été réaliste. Mais nous n’avons pas cet argent. Et, bien sûr, nous avons des accords européens et nous devons les respecter », a déclaré Babis selon Euractiv.

En réponse, la société pharmaceutique AstraZeneca a rejeté les déclarations du Premier ministre tchèque, soulignant que «si quelqu’un propose des vaccins privés, c’est probablement une fraude, ils doivent être rejetés et signalés aux autorités nationales».

Le même jour, au vu de ces rapports, la Commission européenne a mis en garde contre le risque d’achats de «vaccins frauduleux» par les États membres.

«Chacun doit être extrêmement prudent lorsqu’il s’agit de vaccins, car il s’agit d’injecter une substance active dans le corps humain. C’est pourquoi il faut être sûr à 100% que les canaux utilisés pour acheter les vaccins sont totalement transparents et légitimes », a souligné le porte-parole de la Commission européenne, Eric Mamer.