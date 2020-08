Les fausses nouvelles sur Covid-19 sont lues sur Facebook 4 fois plus que les sources officielles

Que les fausses nouvelles sur les réseaux sociaux soient plus susceptibles d’être lues et partagées est quelque chose qui est connu depuis un certain temps: les articles qui provoquent la désinformation sont conçus spécifiquement pour susciter l’indignation, la peur et d’autres sentiments forts, et donc la curiosité et le partage. Dans le temps de coronavirus l’attention sur ce phénomène doit être maintenue élevée, mais Facebook n’en fait peut-être pas assez pour y remédier. En effet: selon un rapport d’Avaaz publié à ces heures, le algorithmes de réseaux sociaux qui conseillent aux utilisateurs quelles nouvelles lire peuvent avoir rôle déterminant dans la diffusion de la désinformation sur la pandémie en cours.

Fake news sous la pluie

Le contenu du document publié à ces heures par l’association est particulièrement décourageant. Selon les enquêtes menées par Avaaz, le faux articles de presse affichés à partir des pages sociales étaient 3,8 milliards seulement l’année dernière. Ces derniers mois, les canulars et la désinformation se sont focalisés notamment sur la question du coronavirus, et dans ce domaine Facebook a même pu jouer un rôle négatif dans la lutte contre la propagation de la contagion: selon Avaaz, en fait, les articles du top 10 des sites Internet qui se propagent fausses nouvelles sur Covid-19 ont été vues 4 fois de plus par rapport à ceux des 10 principaux sites attribuables aux autorités sanitaires telles que l’OMS et le ministère de la Santé.

L’impact sur la lutte contre le coronavirus

Les fausses nouvelles sur Covid-19 diffusées via Facebook vont de l’inutilité présumée des masques aux traitements dits miraculeux, en passant par des remèdes et des remèdes absolument inefficaces qui en fait, dans certains cas, ont blessé ou tué les utilisateurs qui les ont mis en pratique. Selon le rapport Avaaz, un contenu similaire était bien affiché 460 millions de fois rien qu’en avril, pendant le pic mondial de la pandémie. Bref, Facebook ne ferait pas assez pour contrer la propagation des fausses nouvelles, alors que les leaders sociaux se dépensent pour communiquer au monde les solutions adoptées pour arrêter les canulars dans l’œuf et promouvoir le contenu d’une véracité avérée, du moins sur le thème Covid-19.

La responsabilité des algorithmes

Le problème pour Avaaz ce sont précisément les algorithmes qui guident la diffusion de l’actualité sur les réseaux sociaux. Ces formules sont constamment à la recherche d’actualités qui pourraient être plus intéressantes pour les utilisateurs, mais dans leur travail – lit le rapport – elles finissent inévitablement par confondre des sources officielles ou fiables avec des articles écrits expressément pour générer du partage, et donc souvent trompeurs ou de manière flagrante. inexacte. Les efforts de Facebook pour freiner les fausses nouvelles ne valaient donc guère: les développeurs resteraient se battre contre eux-mêmes essayer d’endiguer un mécanisme trop enraciné dans la dynamique du social, au point de pouvoir tige seulement 16 pour cent de la quantité totale de fausses nouvelles circulant sur le réseau social et qui ont plutôt été interceptées par Avaaz.

La solution proposée

La solution invoquée par l’association pour mettre fin à ce que l’on appelle «une infodémie susceptible d’aggraver la crise Covid déjà existante», est peaufiner l’algorithme d’affichage des actualités de Facebook; d’abord en envoyant des corrections à tous les utilisateurs qui ont été en contact avec de fausses nouvelles sur le thème des coronavirus ces derniers mois, mais surtout limiter la portée des articles qui diffusent les fausses informations d’au moins 80%, supervisent davantage la diffusion des informations sur les réseaux sociaux et élargissent les critères qui qualifient les informations trompeuses de véritable canular dangereux.

Campagnes de vaccination à risque

Le risque est que dans un proche avenir la propagation de la désinformation mettra en danger l’une des armes les plus efficaces dans la lutte contre la pandémie: les campagnes de vaccination qui commenceront dans le monde dès que des vaccins efficaces contre le coronavirus seront découverts et produits en masse. Tout comme les fausses nouvelles affichées sur Facebook ont ​​convaincu des milliers de personnes que les masques sont inutiles ou que boire du méthanol peut aider à combattre le virus, il en va de même pour la future vague de canulars. cela pourrait dissuader beaucoup de subir à un traitement qui, pour être efficace, doit impliquer un bon pourcentage de la population.

Quelques heures après la publication du rapport, Facebook a répondu par une déclaration d’un porte-parole: