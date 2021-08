Les fausses cartes de vaccins sont-elles illégales ? Les fausses cartes sont vendues en ligne

POTTKER Coulisse aluminium bout de table - Course : 1128 mm - Longueur fermée : 940 mm - Pour table fermée longueur : 1100 à 1300 - POTTKER - Vendu à la paire

Description : Ces coulisses permettent une extension latérale de la table. Elles se fixent sous le plateau principal et peuvent recevoir un ou deux plateaux en bout de table. Deux montages sont possibles : Avec plateaux indépendants Les plateaux se poseront sur ces coulisses entre le plateau fixe et le piétement mobile Avec plateaux pliants escamotables En plus des coulisses prévoir : 1 axe de pivotement et d'arrêt pour 1 ou 2 rallonges 1 ou 2 traverses bois pour relier les 2 cotés du piétement mobile et fixer l'axe de pivotement (non fourni) 1 ou 2 paires de fixations pour traverses bois 1 équerre de butée par rallonge 2 charnières invisibles encastrables par rallonge Dans les 2 cas prévoir : Les douilles, tourillons et fermetures à levier pour lier les rallonges à la table 2 roulettes pour faciliter le coulissement du piétement mobile Hauteur 75 Largeur maxi 88 Fixation sous plateau principal Sur ces coulisses viendra se fixer le piétement mobile avec son cadre. Charge : 115 kg