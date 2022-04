Les fans voulaient-ils un film ? Memes et réactions après l’annonce que la fin de Shingeki no Kyojin aura une partie 3

Animé

Un nouvel épisode d’épisodes d’anime a été officialisé, ce qui était un secret de polichinelle ces dernières semaines, mais apparemment tout le monde n’est pas d’accord avec la décision prise par Mappa. Voici comment les fans ont réagi !

© CarteLes fans voulaient-ils un film ? Memes et réactions après l’annonce que la fin de Shingeki no Kyojin aura une partie 3.

Shingeki no Kyojin ont annoncé en mars 2021 qu’ils préparaient une partie 2 de leur ultime saison, puisqu’ils avaient encore du matériel du manga à adapter. La même situation s’est produite ces dernières semaines et enfin ce dimanche il a été confirmé qu’il y aura une partie 3 avec plus d’épisodes, éliminant complètement la possibilité d’un film pour la clôture de l’anime. Qu’ont dit les fans ?

Avant le début du nouvel opus, en janvier de cette année, le fandom avait déjà laissé planer ses doutes sur les 12 chapitres qu’ils rapportaient à l’époque, soulignant qu’il leur était pratiquement impossible d’adapter la création de Hajime Isayama à l’écran. Lancé ce week-end « L’aube de l’humanité »très attendu pour le synopsis suivant : « Ils l’ont vu ce jour-là. Ce dont ils ont parlé ce jour-là. Ce qu’ils ont choisi ce jour-là. Tout cela était ce qu’il voulait. ».

L’épisode du jour n’a fait qu’accroître la hype chez les fans, puisqu’on a appris une nouvelle facette de l’arrivée du côté Paradis à Marley, avant Éren rencontrer zéké et effectuer le début de la guerre contre leurs ennemis. A la fin de celui-ci, la légende est apparue à l’écran « À suivre »suivi d’un clip des protagonistes sur une empreinte de titan, rapportant que il y aura une partie 3 en 2023.

Compte tenu du fait que ce qui a été vu ce jour a adapté le 130e chapitre du manga, dans le volume 32 qui a été publié en septembre 2020, les fans ont ressenti une nouvelle incertitude car l’avenir du programme n’était pas tout à fait clair. Enfin, il y en aura plus et nous pourrons voir l’adaptation complète, même si des mois de discussions nous attendent en raison de la polémique qui s’est imposée dès les décisions de certains personnages au final.

Avec plus de chapitres à adapter, beaucoup espéraient que carte est enclin à faire un long métrage à la fin de l’anime, mais ce ne sera pas comme ça et il y aura plus d’épisodes qui atteindront la télévision. Bien sûr, les fans se sont fait l’écho de cette nouveauté et se sont exprimés sur les réseaux sociaux, où ils ont laissé toutes sortes d’avis. Connaissez leurs réactions !

