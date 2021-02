Les fans veulent Robert Pattinson et Tom Hardy pour Face / Off 2

Robert Pattinson et Tom Hardy sont devenus des candidats populaires pour diriger Face / Off 2, qui a été récemment annoncé. Jeudi, il a été annoncé qu’un nouveau Face / Off le film était en préparation avec Godzilla contre Kong Le cinéaste Adam Wingard à bord pour réaliser et écrire le scénario avec Simon Barrett. Wingard et Barrett ont depuis confirmé que le nouveau film serait une suite directe de l’original par opposition à un redémarrage complet qui réinvente le premier. Face / Off.

Tandis que Face / Off 2 Le film reconnaîtra le film original, il semble peu probable que nous voyions revenir John Travolta ou Nicolas Cage. Le personnage de ce dernier est mort et l’autre a probablement évolué depuis. Cela ne signifie pas que les apparitions spéciales sont hors de question, mais il semble plus probable que l’histoire de la suite suivra de nouveaux personnages utilisant la même technologie d’échange de visages établie dans le premier film. Le bon casting pourrait faire ou défaire la suite, nous pouvons donc supposer que beaucoup de réflexion sera apportée à ces décisions.

L’une des suggestions les plus populaires sur les réseaux sociaux a été faite par Vinnie Mancuso de Collider. Peu impressionné par les idées les plus comiques lancées sur les réseaux sociaux jusqu’à présent, Mancuso s’est tourné vers Twitter pour publier une image de Le Batman Star Robert Pattinson à côté d’une autre photo de Venin acteur Tom Hardy. Avec des milliers de likes et de retweets de fans, le tweet se lit comme suit: « Beaucoup de gens font des suggestions FACE / OFF amusantes, mais si vous voulez correspondre à la folie désordonnée de l’original, ce sont ces deux-là. »

Beaucoup de gens font des suggestions amusantes FACE / OFF, mais si vous voulez correspondre à la folie désordonnée de l’original, ce sont ces deux pic.twitter.com/pHWbRcufvW – Vinnie Mancuso (@ VinnieMancuso1) 11 février 2021

«Un face-à-face réinventé avec ces deux-là serait le meilleur film de tous les temps», déclare un fan en réponse à la suggestion, faisant écho à de nombreux autres qui approuvent de la même manière.

Plusieurs autres suggestions ont été faites par les fans, même si elles ne semblent pas aussi «sérieuses» que quelque chose comme Pattinson et Hardy. D’autres idées incluent Daniel Radcliffe et Elijah Wood; Zach Braff et Dax Shepard; John David Washington et Idris Elba; et même Dwayne Johnson et Kevin Hart. Sur la base de leur «querelle» de plusieurs années, de nombreux fans de Hugh Jackman et Ryan Reynolds aimeraient également voir les stars de Logan et Deapool diriger leur propre film Face / Off.

Sorti en 1997, l’original Face / Off a été réalisé par John Woo et écrit par Mike Werb et Michael Colleary. Il met en vedette John Travolta en tant qu’agent du FBI avec Nicolas Cage dans le rôle de son ennemi juré, un terroriste meurtrier, les deux prenant l’apparence physique de l’autre après une opération secrète d’échange de visage. Malgré ses prémisses bizarres, le film a été un grand succès à l’époque, rapportant beaucoup d’argent au box-office, les deux acteurs principaux gagnant des éloges critiques pour leurs performances l’un comme l’autre.

Le temps nous dira si Pattinson et Hardy seront jetés Face / Off 2, mais il y a d’autres grands projets à espérer de la part des acteurs. Robert tourne actuellement le film de super-héros Le Batman qui sortira en salles le 4 mars 2022. Pendant ce temps, Hardy peut être vu reprenant le rôle d’Eddie Brock dans la suite à venir Venom: Que le carnage soit lors de sa sortie plus tard cette année, le 25 juin 2021. Le tweet viral de Pattinson et Hardy a été initialement publié par Vinnie Mancuso sur Twitter.

Sujets: Face / Off