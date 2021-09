Les fans veulent que Sony reconsidère la mise à niveau PS4 vers PS5 d’Horizon Forbidden West

LITZEE Chargeur de station de charge de contrôleur PS4, support de chargeur de station d'accueil avec câble USB et LED pour contrôleur de jeu Sony

【Station de charge】 Stockage sécurisé et chargement de deux contrôleurs PS4 simultanément en 2,5 à 4 heures. Le support dispose de 2 emplacements micro USB. Le contrôleur est facturé immédiatement après le branchement 【Pratique et portable】 Fonctionne via le port USB de la console PS4, d'un PC ou d'une prise électrique. Non seulement le système PS4 fournit de l'énergie, mais vous pouvez également brancher le chargeur sur n'importe quel périphérique USB 【Économisez de l'espace et de la sécurité】 Pas seulement une station de charge mais aussi un excellent moyen de garder vos contrôleurs bien organisés au lieu de les laisser partout. Protection contre les surcharges / surchauffes / surintensités / surtensions / courts-circuits 【Affichage LED】 La LED bleue s'allume lorsque l'adaptateur USB est connecté. L'affichage LED sur le contrôleur clignote pendant le processus de charge. Dès que le clignotement s'arrête, le processus de charge est terminé. La lumière est douce et ne dérange pas la