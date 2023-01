Les fans veulent connaître Jéricho: « mercredi » et le boom du tourisme en Roumanie

La série « Mercredi » Netflix est devenu un phénomène mondial. Grâce au travail de jeunes talents comme Jenna Ortega, la marque caractéristique de Tim Burton et même la nostalgie d’une nouvelle adaptation de la Famille Addams à l’écran, l’histoire de Merlina a réussi à battre plusieurs records sur la plate-forme de streaming populaire.

Bien sûr, cela a fait beaucoup de ses fans aimeraient connaître les principaux lieux où leur production préférée a été enregistrée et, aujourd’hui, c’est possible grâce à la visites guidées organisés sur les plateaux de tournage.

C’est une tournée qui profite également aux entreprises locales : un boom du tourisme a été signalé en Roumanie Grace à série netflix.

OÙ LA SÉRIE NETFLIX « MERCREDI » A-T-ELLE ÉTÉ ENREGISTRÉE ?

« Mercredi » a été filmé en Roumanie, un pays du sud-est de l’Europe connu pour la région forestière de Transylvanie (oui, celui des histoires de dracula et autres vampires).

les scènes de la Plus jamais l’Académie et la ville de Jéricho ils ont été abattus Bucarest, la capitale. Plus précisément, sur les ensembles du Studios Bufteaqui ont actuellement ouvert leurs portes.

Flavien Dobréqui organise les visites thématiques de la série, raconte EuroNews que c’est l’espace qui a abrité toute l’équipe de l’ambitieux projet pendant plusieurs mois.

« C’était une production lourde, qui a duré plus de huit mois, et à laquelle ont participé de bonnes personnes, des gens qui ont relancé, qui ont donné la priorité au cinéma roumain et qui ont tout fait arriver ici, dans le Studios Bufteaun lieu qui a une très forte charge émotionnelle, cinématographique et, en même temps, culturelle »a-t-il pointé.

Vous pouvez voir les emplacements de la Nevermore Academy dans la vraie vie (Photo : Netflix)

COMBIEN COÛTE LA VISITE AUX STUDIOS OÙ « MERCREDI » A ÉTÉ TOURNÉ ?

Comme révélé sur le site officiel de l’entreprise qui organise les visites, ces visites guidées ont un coût individuel de 200 lei roumains (43,94 €).

La visite dure environ deux heures et permet de connaître les scénarios intérieurs et extérieurs et les constructions scénographiques du studio où ils ont été réalisés plus de 500 productions depuis 1957.

La visite des studios du « mercredi » coûte 200 lei roumains (Photo : Netflix)

LE BOOM DU TOURISME EN ROUMANIE GRÂCE AU « MERCREDI »

Selon le rapport de Expediaune célèbre agence de voyages sur Internet, a enregistré un Augmentation de 55 % des recherches d’hôtels dans Bucarest dans les deux premières semaines (avant et après) de la sortie de « Mercredi ».

Cela a fait une grande différence par rapport au mois précédant la première de la comédie de Netflixqui symbolise l’intérêt des spectateurs à en faire la nouvelle destination de leurs vacances.

Il convient de noter que, selon Forbes India, d’autres endroits populaires en raison de l’influence des séries télévisées sont : le Royaume-Uni (« House of the Dragon ») et la Nouvelle-Zélande (« The Lord of the Rings : The Rings of Power » ).