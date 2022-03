Les fans supplient The Walking Dead d’arrêter après l’annonce de la cinquième nouvelle série dérivée

La nouvelle série mettra en vedette Jeffrey Dean Morgan, qui reprendra son rôle de Negan, et Lauren Cohan dans le rôle de Maggie Rhee.

Ils voyageront à travers un Manhattan post-apocalyptique rempli de marcheurs qui ont créé leur propre monde d’anarchie, de terreur et de chaos à New York.

Le président de Entertainment et AMC Studios pour les réseaux AMC, Dan McDermott, a déclaré: «C’est un très grand jour (le 7 mars) pour l’univers en expansion autour duquel nous construisons Les morts qui marchent.

« Cela ajoute non seulement une autre série captivante à cette collection, mais prolonge notre narration autour de deux personnages inoubliables que les fans ont appris à aimer, détester ou détester puis à aimer dans Maggie et Negan, brillamment habités par Lauren et Jeffrey.