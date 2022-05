Les fans sont restés « sans voix » après avoir regardé le clip de Kate Bush faisant une tasse de thé

Maintenant que la génération Z sait qui est Kate Bush grâce à Choses étrangesun certain nombre de moments de retour ont fait le tour en ligne, y compris ce clip bizarre du chanteur emblématique faisant du thé de façon vraiment bizarre :

Et il y a deux erreurs flagrantes dont 1) sa technique, qui consiste simplement à verser du thé bouillant partout dans les tasses jusqu’à ce qu’elles débordent et 2) Kate Bush est une LE LAIT D’ABORD la personne.

C’est certainement le cas, et la communauté en ligne est d’accord, l’un d’entre eux répondant au tweet : « Crumbs, j’adore Kate Bush mais verser du thé comme ça me laisse sans voix et j’ai des sueurs froides.