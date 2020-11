Les fans sont préoccupés par l’ex Jihoon Lee de Deavan Clegg après avoir publié un article sur une blessure

Deavan Clegg et Jihoon Lee ne sont plus ensemble. En fait, certains jours, il semble que les deux Fiancé de 90 jours: l’autre voie les étoiles ne peuvent pas se supporter. Lorsque Clegg a rencontré un nouvel homme peu de temps après sa rupture avec Lee, les fans se sont inquiétés pour Lee alors qu’il publiait un certain nombre de messages sur Instagram sur sa tristesse sans son fils Taeyang. Maintenant, les fans sont inquiets pour Lee pour une autre raison.

’90 Day Fiancé ‘stars Jihoon Lee et Deavan Clegg | TLC

La relation de Deavan Clegg et Jihoon Lee

Clegg et Lee ont eu une romance très précipitée alors que Clegg est rapidement tombée enceinte de Taeyang. Les deux sont apparus sur deux saisons de Fiancé de 90 jours avant de l’appeler se ferme. Dans cette saison, Clegg a menacé de quitter Lee après avoir menti sur combien d’argent il gagnait et avoir un emploi à temps plein. Mais à la fin, elle a fini par rompre avec Lee pour une raison bien différente.

«Et un mois plus tard, elle a soudainement dit que j’avais abusé de Drascilla et exigé une rupture», a écrit Lee à propos de la scission sur ses histoires Instagram. «Un mois plus tard, un autre homme imitait le père de Taeyang. Deavan a déclaré que Drascilla avait dit à Deavan que j’avais abusé de Drascilla. Drascilla a dit la vérité qu’il n’y avait rien à dire plus tard et Deavan était toujours en train de se séparer sans me le confirmer. Elle l’a fait via les réseaux sociaux après avoir trouvé son nouveau petit ami.

Clegg a depuis accusé Lee d’avoir arraché les cheveux de sa fille.

«Jihoon essaie d’agir comme si c’était la faute de Drascilla et c’est pourquoi il lui a tiré les cheveux, mais il donne l’impression que c’était comme ça [light tug on hair] comme «ne blesse pas les autres filles». Non, il était 3 heures du matin et je ne plaisante même pas. C’est comme [a chunk] de ses cheveux avaient disparu. C’était juste un tirage à 3 heures du matin, je l’ai entendue crier et je suis allé voir ce qui se passait et puis toutes ces mauvaises choses se sont produites », a récemment déclaré Clegg à All About The Tea.

Jihoon manque Taeyang

Lee a vécu beaucoup de choses depuis que Clegg l’a quitté. Surtout, son fils lui manque. Dans un long post Instagram peu de temps après que la rupture soit devenue publique, Lee a exprimé son chagrin à ses fans.

«La réalité est terrible», a-t-il sous-titré une photo de Taeyang. «Je sais tout ça. Comme s’il allait avoir un nouveau père. Tu sais ce que ça fait? Mon cœur se brise toujours. »

Lee a également affirmé qu’il avait essayé d’envoyer des vêtements et des jouets à Taeyang, mais Clegg a refusé de lui donner son adresse.

Qu’est-il arrivé à Jihoon?

Lee a beaucoup fait depuis le départ de Clegg. Il a fait quelques procédures cosmétiques, a déménagé et travaille dur pour gagner de l’argent. Mais récemment, il a publié une photo qui a alarmé les fans.

Le jour de Thanksgiving, il a fait savoir à ses partisans qu’il était impliqué dans un accident.

«Fracture», il a légendé une photo de sa main enflée. «Je me suis cassé la main droite sur un camion qui était garé en tournant à droite.»

Les fans n’ont pas tardé à offrir leurs meilleurs vœux, y compris les collègues Fiancé de 90 jours star David Toborowsky.

«Vous envoyer des prières de guérison», a-t-il commenté.