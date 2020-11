Les fans sont outrés Justina Machado placée 4e; Elle avait la «  meilleure combinaison de croissance et de talent naturel  »

le Danser avec les étoiles La finale de la saison 29 a brisé le cœur des fans lorsque Justina Machado s’est classée quatrième. L’acteur latina de 48 ans a impressionné les juges et les fans chaque semaine avec sa passion et son dynamisme. Cependant, lors de la finale de la saison de lundi soir, le Jane la Vierge star n’a pas remporté la boule miroir tant convoitée pour 2020.

«Danser avec les stars» Justina Machado et Sasha Farber | Kelsey McNeal / ABC via Getty Images

‘Dancing With the Stars’: Kaitlyn Bristowe a remporté le Mirrorball

Sur les quatre partenaires de danse restants, le rappeur Nelly et la pro Daniella Karagach étaient les seuls à ne pas avoir obtenu un score parfait dans la finale. Ils ont obtenu un 57 sur 60, tandis que les trois autres duos de danse ont obtenu un parfait 60 sur 60.

Cependant, après toutes les danses, Justina Machado et sa pro de la danse Sasha Farber ont été appelées quatrième. Puis Nelly et Karagach ont remporté la troisième place. Poisson-chat La star Nev Schulman et la pro Jenna Johnson ont marqué la deuxième place. La bachelorette La star Kaitlyn Bristowe et son partenaire de danse Artem Chigvintsev ont remporté la boule à facettes, remportant la première place.

Les fans de ‘DWTS’ pensent que Justina Machado méritait de remporter la première place

«Justina est la meilleure combinaison de croissance et de talent naturel», a écrit un fan sur Reddit à propos de Machado.

Le soutien des fans pour Machado a augmenté tout au long de la saison et les téléspectateurs ont été impressionnés de voir jusqu’où elle est arrivée.

« Elle a eu l’esprit depuis le début, et était techniquement forte au début, mais a grandi à partir de là dans tous les domaines », a écrit un autre spectateur.

Les téléspectateurs aiment aussi voir la quantité d’énergie et de positivité qu’elle apporte à la salle de bal.

«Elle a tellement de feu et de passion et a toujours l’air de s’amuser sur la piste de danse», a ajouté un Redditor. «Cela m’apporte de la joie de la regarder danser avec Sasha.

La pro de la danse de Machado, Sasha Farber, a risqué sa santé en finale

Lors de la répétition générale des demi-finales, la professionnelle de la danse Sasha Farber a subi une blessure au bas du dos. Selon Entertainment Tonight, il n’a presque pas dansé en demi-finale, mais il était optimiste sur le fait qu’il pourrait récupérer pour la finale. Les fans ont estimé qu’il avait fait un travail formidable, étant donné qu’il s’était blessé au dos seulement une semaine auparavant.

«Danse avec les stars» Sasha Farber et Justina Machado | Eric McCandless / ABC via Getty Images

«Sasha est là-bas depuis le plus longtemps et n’a toujours pas gagné», a écrit un fan. «Justina et lui étaient incroyables ensemble et souffrir autant que lui. J’espère vraiment qu’il ne s’est pas blessé davantage le dos juste pour ne pas gagner à nouveau.

Les fans continuent de dire à quel point ils auraient aimé voir Machado et Farber remporter la finale.

« Félicitations à Kailyn, mais je suis tellement triste pour Justina et Sasha », a ajouté un autre spectateur. «Il continue de se rapprocher mais n’a toujours jamais remporté de trophée de boule à facettes. Il a littéralement risqué sa propre santé et Justina était incroyable.