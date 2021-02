Les fans sont furieux contre les plans de Marvel pour faire le film Blade PG-13

Les fans ont été plus que ravis à la nouvelle de ce film culte Lame devrait être redémarré dans un prochain film de Marvel Studios, Mahershala Ali assumant le rôle infâme de Wesley Snipes.

Mais l’espoir qu’il serait tout aussi sanglant et épique que son prédécesseur a été anéanti par le patron de Marvel Studios, Kevin Feige.

Alors qu’il lançait son tout premier panel de la Television Critics Association, Feige a déclaré: « Autre que Dead Pool, qui s’est déjà imposé comme un certain genre et une certaine note, que nous avons déjà dit que nous ne jouerions pas avec quand nous avons commencé à travailler sur Deadpool – que nous avons – à part cela, nous n’avons pas rencontré d’histoire ou de scénario ou le voyage d’un personnage qu’un PG-13, ou le ton, ou les classements que nous avons utilisés jusqu’à présent nous a empêchés.

« Nous avons raconté toutes les histoires que nous voulions avec la tonalité et la note que nous avons maintenant. »

Cela signifie que Lame sera probablement giflé avec la note la plus prudente.

Un utilisateur a commenté: « Défiez les studios Marvel pour essayer de faire Lame sans la cote R. Pour un film sur les vampires et diverses autres monstruosités venant du Darkhold (très probablement), je veux voir des frayeurs et du sang coulé. «

D’autres, cependant, étaient pleins d’espoir, l’un d’eux disant: « Vous avez besoin de vous détendre, des plans comme ce changement. Si Deadpool 3 est un succès, les gens au-dessus de Feige permettront à Marvel de produire des films R plus notés. De plus, Blade est dans des années. , ils n’ont joué le rôle principal que pour l’instant. Et ces interviews ne sont pas toujours définitives. «