Les fans sont enthousiasmés par la course de Final Fantasy XIV sur PS5

Square Enix a publié les premières images de Final Fantasy XIV fonctionnant sur une console PS5.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Obi-Wan Kenobi Set Video excite les fans

Les images ont été diffusées lors d’une diffusion en direct Lettre du producteur, présenté en partie par le producteur et réalisateur de Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida. Une séquence complète de 16 minutes a été diffusée, montrant certaines des mises à jour de la version PS5.

L’édition pour PS5 Final Fantasy XIV possède un certain nombre de fonctionnalités avancées. La cadence d’images standard la plus fluide. Prise en charge 4K et retour haptique inclus via le contrôle DualSense, ainsi que de l’audio 3D et de nouveaux trophées.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Dying Light 2 surprend les fans avec une carte géante

L’un des points clés, retweeté plus tard par le compte Twitter de Final Fantasy XIV, était la vitesse de chargement, qui a été améliorée grâce au matériel avancé de la PS5.