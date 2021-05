Les fans sont enthousiasmés par deux nouveaux spéciaux Harry Potter

Lot de 2 jeux de société spécial Harry Potter

Offre spéciale : Jeu Harry Potter, Le Maitre des sorts + Jeu Harry Potter un année à Poudlard à prix canon ! Jeu Harry Potter un année à Poudlard : Vous venez de recevoir votre lettre d’acceptation pour entrer dans la plus grande école de sorcellerie au Monde « Poudlard » dirigée par le plus grand sorcier de tous les temps Albus Dumbledore. Remportez la coupe des quatre maisons en revivant toutes les aventures de Harry Potter à travers les 30 missions, les matchs de Quidditch, les combats de sorciers. Age minimum: 7 ans Nombre de joueurs: de 1 à 8 Durée d’une partie: 30 minutes à 1 heure Jeu Harry Potter, Le Maitre des sorts : Le Brevet Universel de Sorcellerie Élémentaire (B.U.S.E) va démarrer. C’est l’examen le plus important à l’école POUDLARD ! Les résultats obtenus sont essentiels pour la poursuite des études en 6e et 7e année. Choisissez votre maison et votre personnage préféré pour toute la partie. Vous allez passer les épreuves théoriques et pratiques des cours de Métamorphose, de Sortilèges et de Défense contre les forces du Mal. Mémorisez vos cartes puis le jury magique composé des autres joueurs vous feront passer votre épreuve aussi comique que magique à base de formule, de dessin, de mime et de fou rire ! Validez vos sorts de niveau débutant, intermédiaire et avancé pour gagner la partie Qui sera le maître des sorts ? • 2 options de jeu : seul ou en mode extension du jeu «?Harry Potter Une année à Poudlard?». • Un jeu de cartes qui mêle stratégie, chance et revirements de situation. • 50.000 ventes prévu en 2020. • 1ere littérature jeunesse avec 450 millions de livres vendus, dont 28 millions en France. • 6 des 8 films sont dans le top 50 des films les plus vus au box-office mondial. • 1 plateau • 1 livret de règles • 218 cartes Sorts • 6 socles • 16 pions Personnage • 16 grande cartes Personnage. Age minimum: 7 ans Nombre de joueurs: 2 à 6 joueurs Durée d’une partie: 15-30 minutes